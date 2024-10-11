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"Ярс" вийшов на бойове чергування: чи варто Україні побоюватися ядерного удару

Анна Ярославська
11 жовтня 2024, 02:41
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Невідомо, з якої причини "Ярс" вийшов на бойове чергування - чи то це ротація, чи то завдання полякати Захід.
Олег Жданов, Ярс
Олег Жданов оцінив, чи становить для України небезпеку комплекс Ярс / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Російські окупаційні війська вивели на бойове чергування стратегічні комплекси "Ярс", які здатні нести міжконтинентальні балістичні ракети з ядерним зарядом. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив, чи варто Україні побоюватися ядерного удару РФ.

За словами Жданова, ще невідомо, з якої причини "Ярс" вийшов на бойове чергування - чи то через ротацію, чи то через те, що потрібно полякати Захід.

"Адже Ярс до України буде дуже погано діставати, оскільки його мінімальна дальність - 6 тисяч км. Тобто ближче, ніж на 6 тисяч, він не може стріляти: ракета просто не встигне відпрацювати елементи траєкторії на відстані меншій, ніж 6 тисяч км", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду.

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Експерт сказав, що якби Ярс розгорнули на Далекому Сході, а Нижньотагільська дивізія вийшла б на бойове чергування, то тут "можна було б почухати потилицю".

"А так, Ярс вивели в Новосибірську, відповідно, потилицю потрібно чухати в Берліні та Парижі", - резюмував Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж Росії - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни регулярно лякають українців ядерною зброєю. Погрози з'являються з певною періодичністю і це викликає чималу тривогу. Політолог Андрій Золотарьов розповів за яких умов все ж таки Путін може натиснути на "червону кнопку".

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер вважає, що останні заяви диктатора РФ Володимира Путіна про перегляд доктрини ядерного стримування спричинені провалом у досягненні стратегічних цілей війни, яку він розпочав проти України.

Колишній заступник голови індійського МЗС і експосол Індії в Росії Канвал Сібал прокоментував імовірність застосування країною-агресором РФ ядерної зброї на тлі перегляду диктатором Володимиром Путіним ядерної доктрини. Він попередив кремлівську верхівку про те, що, якщо РФ перша застосує ядерну зброю, тоді Москва втратить підтримку на Глобальному Півдні.

Що таке Ярс

PC-24 Ярс - російський стратегічний ракетний комплекс із твердопаливною міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного та шахтного базування з головною частиною, що розділяється.

Розроблено Московським інститутом теплотехніки (МІТ) під керівництвом академіка РАН Ю. С. Соломонова. Є модифікацією ракетного комплексу "Тополь-М".

Тактико-технічні характеристики не розкриваються.

Відомо, що максимальна дальність ракети Ярс - 12 тисяч кілометрів.

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