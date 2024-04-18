НАТО має підготуватись до нападу: генерал Бундесверу сказав, коли РФ може атакувати

Для наступу на НАТО росіяни спочатку мають відновити сили після війни в Україні, заявив генерал-лейтенант Карстен Бройер.

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Росія може напасти на НАТО після війни в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, nato.int, скріншот

Росія може бути готова до військового нападу на країни-члени НАТО через п'ять-вісім років. Проте спочатку російським окупантам потрібно відновити сили після війни в Україні. Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу Карстен Бройер, пише Reuters.

"На той час, згідно з нашим аналізом, Росія відновить свої сили до такої міри, що стане можливим напад на територію НАТО... Я не кажу, що це відбудеться, але це можливо", - сказав генерал Бройер.

Генерал зауважив, що Росія продовжує виробляти велику кількість військової техніки, але не всю цю техніку відправляє на передову в Україну. За його словами, Росія може бути готовою для нападу на країни-члени НАТО "через п’ять-вісім років". Тому Бройер вважає, що "в 2029 році ми повинні бути готові".

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Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949. Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Загроза війни Росії і НАТО - новини по темі

Нагадаємо, німецькі спецслужби прогнозують напад на територію країн-членів НАТО з 2026 року. Росія активно готується до конфлікту з Заходом, змінює структуру своєї армії, пересуває війська та розміщує ракети на заході країни. Такі дії можуть призвести до подвоєння військової потужності Росії протягом наступних п'яти років.

Також Латвія, Литва та Естонія стурбовані можливим нападом Росії. Прогнозують два сценарії: агресію, якщо Україна програє, та гібридні атаки, якщо Україна та Захід вистоять.

Як повідомляв Главред, заступник командира Marcom НАТО віце-адмірал Дідьє Малетер попереджує про загрозу, яку становлять для Європи та Північної Америки російські атаки на підводну інфраструктуру, зокрема трубопроводи та кабелі електропередач. Він зазначає, що РФ розробила засоби гібридної війни під водою, щоб підірвати європейську економіку.

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