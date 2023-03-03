Знайшли ракову пухлину: Байдену зробили термінову операцію

За словами лікаря, такі ураження "не мають тенденції до "поширення" або метастазування, як це буває при деяких більш серйозних видах раку шкіри.

Джо Байден / president.gov.ua

Минулого місяця президент США Джо Байден переніс операцію.

На сайті Білого дому опублікували лист від лікаря Кевіна О'Коннора в якому йдеться, що під час регулярного щорічного огляду президенту США Джо Байдену видалили ракову пухлину шкіри.

Як повідомляє лікар Байдена, після операції шкіра президента добре зажила, а біопсія показала, що ураження було базаліомою. Він зазначив, що подальше лікування не потрібно.

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За словами лікаря, такі ураження "не мають тенденції до "поширення" або метастазування, як це буває при деяких більш серйозних видах раку шкіри, таких як меланома або плоскоклітинний рак".

"Місце біопсії добре зажило, і президент продовжить дерматологічне спостереження в рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги", - написав О'Коннор.

Висновок лікаря Байдена / Білий дім

Візит Джо Байдена в Україну

Варто відзначити, що минулого місяця, президент США Джо Байден відвідав Київ. Він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським. Джо Байден і Володимир Зеленський з'явилися на публіці під виття сирени, яка попередила про повітряну тривогу.

Пізніше стало відомо, що президент США Джо Байден і його український колега Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві 20 лютого обговорили наступні місяці війни та потреби України для того, щоб досягати успіхів на полі бою. При цьому американський лідер під час візиту в Україну концентрувався на тому, щоб максимально з користю використовувати час, проведений в Києві, адже цей час було обмежено.

В ході візиту Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Крім того, президент США також перерахував зобов'язання з постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячі артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів і т. д.

Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, візит президента США Джо Байдена до Києва - це "чіткий сигнал на болота" про те, що країну-агресора Росію ніхто не боїться. Тому для російського диктатора Володимира Путіна ця подія стала справжнім ударом.

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