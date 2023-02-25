'Таке страшне горе, сенс життя втрачено': Байдену заборонили в’їзд до Пензенської області Росії

Соцмережа вибухнула кумедними жартами після такої "сумної" новини про заборону на в'їзд американського президента до Пензенської області.

Джо Байдену та його родині заборонили в’їзд до Пензенської області Росії / ua.depositphotos.com

Президенту США Джо Байдену та його родині заборонили в'їзд до Пензенської області Росії. Причина такого рішення – позиція голови Білого дому. Про це заявив губернатор регіону країни-агресорки Олег Мельниченко.

"Розпорядився заборонити президенту США Джо Байдену та членам його сім’ї в’їзд на територію Пензенської області. Наш регіон не вітає на своїй території людей, на чиїх руках кров десятків тисяч мирних громадян, хто дозволяє собі прямі образи на адресу Росії та її населення", - написав Мельниченко в Telegram.

За його словами, пензенцям "такі люди не потрібні". Губернатор також заявив, що пензенці нібито завжди "славилися своєю чуйністю до чужих бід, добротою та чесністю".

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"Усіх цих якостей у пана Байдена немає і ніколи не було. Підозрюю, що й не буде – шанси на виправлення вкрай невеликі. Думаю, це рішення підтримають усі мої земляки", - заявив губернатор регіону країни-окупанта.

Тим часом соцмережа вибухнула кумедними жартами після такої "сумної" новини про заборону на в'їзд американського президента до Пензенської області.

"Як він переживе таке страшне горе. Дуже велика втрата! А він взагалі знає, де це?", "Сенс життя втрачено", "Яка сумна новина, Байден так мріяв туди поїхати", "Джо Байден – дружині: Джилл, як же так? Ми ж так хотіли відвідати Чемодановку та Суходольні Виселки під Пензою! Збиралися всією родиною. А що тепер? Знову в Маямі?", - жартують у коментарях.

Соцмережа вибухнула кумедними жартами / Скріншот

Соцмережа вибухнула кумедними жартами / Скріншот

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ РФ опублікувало список канадських культурних і громадських діячів, яким заборонено відвідувати країну-терориста на постійній основі. Список включає в себе 100 громадян Канади.

Серед них виявилися актор Джим Керрі (за відкрите засудження політики Путіна і війни в Україні; має канадо-американське громадянство), актриса українського походження і зірка серіалу Вікінги Кетрін Винник і журналіст, за сумісництвом онук Степана Бандери, Стефан 'Стів' Бандера.

Також повідомлялося, що українському тревел-блогеру і екс-ведучому шоу "Орел і Решка" Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії до 2072 року. Заборона на в'їзд до Росії для блогера діє з 16 квітня 2022 року, тобто протягом 50 років. На момент зняття заборони Птушкіну виповниться майже 88 років.

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