"Наші думки з Україною": глава ЄК заявила, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад

Урсула фон дер Ляйен / Фото Reuters

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про те, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад на Україну.

"Ми рішуче засуджуємо необґрунтований напад Росії на Україну. У ці похмурі години наші думки з Україною і невинними жінками, чоловіками і дітьми, які стикаються з неспровокованим нападом і страхом за своє життя. Ми притягнемо Кремль до відповідальності", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

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