"Наші думки з Україною": глава ЄК заявила, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад

Євросоюз рішуче засуджує необґрунтований напад Росії на Україну, заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила про те, що Кремль буде притягнутий до відповідальності за напад на Україну.
"Ми рішуче засуджуємо необґрунтований напад Росії на Україну. У ці похмурі години наші думки з Україною і невинними жінками, чоловіками і дітьми, які стикаються з неспровокованим нападом і страхом за своє життя. Ми притягнемо Кремль до відповідальності", - написала Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.
Президент США Джо Байден заявив, що Володимир Путін напав на Україну, і РФ несе всю відповідальність за смерті.
Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заявив в ніч на четвер, 24 лютого, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
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