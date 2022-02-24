"Наші військові роблять усе, щоб захистити українців": Резніков закликав зберігати спокій

За його словами, якщо українці уникатимуть паніки – це буде найкращою допомогою ЗСУ.
Російські військові почали інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході держави, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах.
Українська армія тримає оборону і дає відсіч. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.
"Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив", – зазначив Резніков.
Також він закликав українців зберігати спокій і наголосив, що це буде найкращою допомогою армії у цій ситуації.
"Сьогодні я вчергове звертаюся до вас: зберігайте спокій! За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи треба ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! Ми оперативно інформуватимемо про ситуацію", – наголосив він.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.
Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що війська Росії перетнули північні кордони України і атакували військові об’єкти по всій території нашої держави.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.
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