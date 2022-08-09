"Нас швидко підпалять": Лукашенко істерично спрогнозував погіршення ситуації в Білорусі

Лукашенко боїться погіршення ситуації в Білорусі / Фото УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що ситуація в країні може стати гіршою, ніж війна, яку розв'язав Путін проти України. Лукашенко дуже боїться, що в Білорусі може порушитися стабільність. Про це він розповів місцевому виданню БелТА.

Лукашенко, сказав, що він "нутром чує", що ситуація в країні серйозна і "все може впасти в одну мить".

"Нас швидко підпалять. Цілком. І буде гірше, ніж в Україні. Я це нутром чую. Дуже серйозна обстановка, дуже серйозна ситуація ... Нагодовані, напоєні, одягнені, як в народі кажуть, все поки є. Але це впаде в одну мить, якщо ми розслабимося", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні проти України. Він навіть збирається відправити армію на збір врожаю.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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