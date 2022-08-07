Лукашенко відправить військових на збір врожаю, ігноруючи участь у війні - Жданов

Лукашенко відправить військових на збір врожаю / Колаж фото t.me/modmilby, ua.depositphotos.com

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні проти України. Він навіть збирається відправити армію на збирання врожаю. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

До збиральної кампанії Лукашенко хоче залучити військовослужбовців та мілію через нібито погані темпи збору врожаю.

"Він заявив, що армія та міліція мають брати участь у збиранні врожаю, оскільки це краще, ніж йти на війну. Лукашенко додав, що на війну армія йде тоді, коли перестає працювати", - написав Олег Жданов.

Крім того, раніше Лукашенко доручав озброїти співробітників Держінспекції охорони тваринного та рослинного світу, а також провести з ними навчання.

Жданов повідомляє, що Білорусь активно передає свої боєприпаси російським окупантам, даючи їм змогу спустошувати склади.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

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