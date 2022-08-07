УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Лукашенко відправить військових на збір врожаю, ігноруючи участь у війні - Жданов

7 серпня 2022, 21:18

Лукашенко хоче залучити військовослужбовців та мілію через нібито погані темпи збору врожаю.

Лукашенко відправить військових на збір врожаю, ігноруючи участь у війні - Жданов
Лукашенко відправить військових на збір врожаю / Колаж фото t.me/modmilby, ua.depositphotos.com

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається уникнути прямої участі у війні проти України. Він навіть збирається відправити армію на збирання врожаю. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

До збиральної кампанії Лукашенко хоче залучити військовослужбовців та мілію через нібито погані темпи збору врожаю.

"Він заявив, що армія та міліція мають брати участь у збиранні врожаю, оскільки це краще, ніж йти на війну. Лукашенко додав, що на війну армія йде тоді, коли перестає працювати", - написав Олег Жданов.

Крім того, раніше Лукашенко доручав озброїти співробітників Держінспекції охорони тваринного та рослинного світу, а також провести з ними навчання.

Жданов повідомляє, що Білорусь активно передає свої боєприпаси російським окупантам, даючи їм змогу спустошувати склади.

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні Білорусь російське вторгнення вторгнення Білорусі в Україну
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:18

Лукашенко відправить військових на збір врожаю, ігноруючи участь у війні - Жданов

21:06

У чотирьох областях України вибухи: що відомо на даний момент

20:52

Невістка покійного Григорія Чапкіса показала рідкісні фото з весілля з сином хореографа

20:45

На Херсонщині кадирівці знищують окупантів: розстрілюють російських військових, які втікаютьВідео

20:18

Ще один холуй Кремля: засновник Pink Floyd звинуватив Байдена в розпалюванні війни України і РФ

Реклама
20:07

"Можливо, у них є план": Кім вважає неможливим захоплення Миколаєва найближчим часомВідео

19:46

Росію чекає поразка, але захід України - в небезпеці: астролог дала прогноз з приводу війниВідео

19:34

На заході +12, на півдні +35: синоптик спрогнозувала, де у понеділок вдарять грозиВідео

19:20

Злочинців покарати, а Україні та Грузії - повернути землі: в МЗС поставили умову РосіїВідео

19:19

"Я не маю права виправдовуватися": Ольга Сумська чому не буде зрікатися дочки, яка мовчить про війну

19:03

Гороскоп на завтра, 8 серпня 2022: Близнюкам - щастя, Водоліям - сімейні проблеми, Рибам - суперникиВідео

18:50

День військ зв'язку Збройних Сил України - привітання та картинки захисникам

18:44

Путін лютує через провал окупантів: в РФ масово звільняють генералів - британська розвідка

18:11

Росія буде небезпечна і далі: РФ позбудеться "ядерного кийка" лише в двох випадках - політологВідео

18:07

Війська РФ 24 лютого бомбардували порожні аеродроми: ЗСУ сховали авіацію і відправили в бій – ЖдановВідео

18:05

Російсько-турецькі переговори в Сочі: про що це було?Погляд

17:40

Amnesty International безглуздо вибачилася за свій звіт про ЗСУ, але далі гне свою лінію

17:20

Кремль готував заміну Зеленському: головним гауляйтером України мав стати Смешко - ЗМІВідео

17:07

Якщо Симоньян вкусить гадюка, то через дві години змія помре: Галкін "проїхався" по пропагандистці

17:05

ЗСУ у війні за Херсон диктують правила військам РФ: є план, як зловити ворога в пастку – КузанВідео

Реклама
16:57

Син Софії Ротару в день її ювілею заговорив про долю матері

16:56

РФ "життєво необхідно" захопити Україну: у Зеленського назвали причинуВідео

16:33

Взяття жінок на військовий облік: які документи для цього необхідніВідео

16:26

З'явилися нові приголомшливі докази звірств росіян в Україні - The GuardianВідео

16:19

Десантники ЗСУ видовищно скинули фугас прямо на групу російських окупантівВідео

16:00

Поразка у війні та повалення Путіна: експерт назвав сценарій революції у РосіїВідео

15:53

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: тепер неможливо вчасно виявити витік радіаціїВідео

15:30

Бойфренд Дорофєєвої Кацурін показав, як вона проводить час з його дітьми:

15:29

Заміна "старому" Путіну: в РФ спрогнозували сценарій зміни владиВідео

15:14

Не тільки фотографії: 6 речей, які не можна зберігати в гаманці

15:05

Харківщина, Запоріжчина, РФ та країни Балтії: Гайдай назвав шляхи виїзду із захопленої ЛуганщиниВідео

15:00

За місяць до лікарні привезли дев'ять сотень окупантів: ЗСУ отримали документ про втрати армії РФВідео

14:59

ЗСУ відбили штурм РФ під Авдіївкою: десятки окупантів знищені і пораненіВідео

14:20

Загроза повторення Бучі: Ейдман назвав нову мету Кремля в УкраїніВідео

14:15

Встановлено особу шпигуна з керівного складу ДКАУ, який зливав секретні дані РФ - ЗМІ

14:00

"Це була спецоперація РФ": у розвідці назвали мету масового вбивства українських полонених в ОленівціВідео

13:57

Росія зібралася заморозити війну на півроку, щоб вдарити по Україні з усією силою – ПодолякВідео

13:47

ППО не допоможе: у ПС пояснили, чому не можуть захистити Харків і Миколаїв від обстрілівВідео

13:31

Галкін підтримав Софію Ротару, яка виступила проти війни в Україні

13:16

Возять телевізор, "обіцяють" воду та їжу: РФ готується до "референдуму" на Луганщині – ГайдайВідео

Реклама
12:59

Втрата свідомості та кома: деталі отруєння херсонського гауляйтера СальдоВідео

12:35

Ердоган відмовився від пресконференції з Путіним: сів у літак та полетів до Туреччини – ЗМІВідео

12:29

ЗСУ ліквідували російського підполковника - спецпризначенця ФСБВідео

11:59

"ФРН повинна піти іншим шляхом": в ОП звернулися до Шольца і зажадали більше зброїВідео

11:49

Якщо Путін застосує ядерну зброю, НАТО вдарить у відповідь, і Росії не буде - ВолкерВідео

11:36

РФ не вистачає гарматного м'яса: ЗСУ "покришили" псковський спецназ – журналістВідео

11:35

"Вас треба знищувати": у Німеччині росіянка накинулася на українку з дитиноюВідео

10:54

ЗСУ ліквідували "бучанських катів" з Хабаровська: у РФ показали фотоВідео

10:43

"Він може спробувати забрати з собою весь світ": соціолог пояснив, чи натисне Путін ядерну кнопкуВідео

10:19

РФ формує ударний кулак: експерт назвав головні напрямки ворожого штурмуВідео

© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти