Україна налагодить випуск безпілотників Bayraktar: у Путіна закотили істерику

В Україні планують налагодити виробництво безпілотників Bayraktar / Reuters

У Кремлі нервово відреагували на інформацію про те, що Україна планує налагодити випуск ударних безпілотників Bayraktar.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков з явним роздратуванням прокоментував новину про будівництво заводу турецьких БПЛА в Україні. Його реакцію наводить російський пропагандистський ресурс РИА Новости.

Разом з тим представник Кремля заявив про те, що РФ має намір знищити завод з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні.

"Якщо завод Байрактар буде створений в Україні, то (він) відразу потрапить під "демілітаризацію", - пригрозив прес-секретар Володимира Путіна.

Виробництво Bayraktar в Україні

Раніше посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку в Україні під будівництво заводу з виробництва БПЛА Bayraktar.

"Завод буде будуватися. Буквально тиждень тому Уряд затвердив двосторонню угоду і направив його в парламент на ратифікацію, угоду про будівництво самого заводу. Власник компанії "Байкар" створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проект самого заводу і мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії, це виробництво в Україні", - розповів посол.

Раніше представник компанії відмовився коментувати пропозицію Путіна. Керівництво турецької компанія Baykar Makina - виробника Bayraktar заявило про те, що ніколи не буде продавати їх в Росію (ні зараз, ні в майбутньому).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що міністр оборони України Олексій Резніков Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава вже домовилася з компанією-виробником.

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