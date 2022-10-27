У Росії є ядерні бомби, створити "брудні" їм буде ще легше - Мусієнко

РФ легко може виготовити "брудну бомбу", ядерна у них вже є / Колаж фото Олександр Мусієнко, Reuters, pixabay

У Росії є ядерні бомби і там легко можуть створити "брудну бомбу". Таку зброю навіть легше зробити, ніж ядерну. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Така бомба ("брудна бомба" - Главред) може бути начинена, наприклад, радіоактивними заразними речовинами, які шкідливі для людини, для природи в цілому. Вона також може бути начинена і відпрацьованим ядерним паливом - за умови дотримання відповідних радіологічних і технічних моментів, це може бути розпорошено", - сказав Мусієнко.

Він стверджує, що у Росії є сховища відпрацьованого ядерного палива і велика кількість авіабомб і снарядів ракет, які можуть розпорошувати такі речовини на різній території.

Мусієнко також додав, що подібну бомбу Україні буде дуже складно створити, так як держава відмовилася від ядерного арсеналу і віддала останній високозбагачений уран.

"У нас немає сховищ з відпрацьованим ядерним паливом", - зазначив експерт.

Нагадаємо, "брудна бомба" - це радіологічний розсіюючий пристрій (РРУ) являє собою пристрій або механізм для розпилення радіоактивної речовини. Використання "брудної бомби" може призвести до радіаційного зараження грунту, води, до вогнищ виникнення променевої хвороби на великих територіях. Очищення території може зайняти тривалий час.

Олександр Мусієнко вважає, що Росія може закласти "брудну бомбу" в будь-якому місці окупованої території. Одним з таких місць може стати Херсон. Окупанти можуть вдарити такою бомбою після свого відходу із зони ураження. Кохівську ГЕС вони чіпати поки не будуть, так як вона їм ще потрібна.

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