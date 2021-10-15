"Є стаття якась?": український турист влаштував скандал у літаку через маску

Розбиратися з дебоширом довелося правоохоронцям / скріншот з відео

У літаку рейсом Ларнака-Київ пасажир навідріз відмовився надіти маску і влаштував скандал - нецензурно обзивав інших громадян в салоні у відповідь на зауваження, ігнорував прохання стюардес та бортпровідників.

"По прильоту до Києва його заарештували правоохоронці. Відпочив. Тепер, швидше за все, жодна авіакомпанія його ніколи не візьме", — пише "Київ. Оперативний".

На ролику видно, що він з маскою під підборіддям відмовляється надіти її нормально, як того вимагають карантинні правила. Відмову надягати засіб захисту чоловік аргументував тим, що у нього нібито зламаний ніс та йому нічим дихати в масці. Турист почав грубити не тільки стюардесам, але й іншим пасажирам.

Чоловіе почав демонструвати непристойні жести / скріншот з відео

Щоб втихомирити порушника, який затримував рейс, в літак по приземленню в Києві викликали поліцейських. Їх прибуття на борт пасажири зустріли оплесками.

Чоловік не вгамовувався і продовжив конфлікт вже з правоохоронцями.

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"Закон є? Що я порушив? Є стаття якась?",- обурювався пасажир, якого в підсумку заарештували.

Читайте такжеВідмовився надіти маску: в Іспанії літак екстрено приземлився через українцяРаніше ми писали, що в салоні літака рейсу Одеса-Анталія стався скандал: один з пасажирів відмовився надіти маску - чоловік хамив і погрожував пасажирам у відповідь на зауваження, крім того, він назвав себе "авторитетом".

Також повідомлялося, що в Польщі близько тридцяти громадян України не змогли вилетіти з Познані до Одеси. У літаку спалахнув скандал: пілот заборонив підніматися на борт українцям.