Шольц про перемогу України: свобода переможе, як і за часів Другої світової

Олаф Шольц висловився про війну в Україні / Reuters

Україна обов'язково вистоїть у війні проти Російської Федерації. Свобода і безпека здобудуть перемогу, як і за часів Другої світової війни, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму Twitter-акаунті.

"Україна встоїть. Свобода і безпека переможуть, так само як і 77 років тому свобода і безпека здобули перемогу над несвободою, насильством і диктатурою. Сприяти цьому в міру наших можливостей сьогодні означає "Ніколи більше"! У цьому полягає спадок 8 травня", - заявив Шольц.

Чому німці ніяк не приїдуть в Україну

13 квітня з'явилася інформація, що у Києві відхилили візит федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра через його тісні зв'язки з Кремлем. Візит нібито мав відбутися одночасно з візитами президентів Польщі, Естонії, Латвії та Литви до Києва 13 квітня.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що спантеличений відмовою офіційного Києва прийняти президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, проте сам поки не планує їхати в Україну. Канцлер пояснив, що був у Києві за кілька днів до початку війни. Він також розповів, що часто телефонує президенту Володимиру Зеленському.

Він зазначив, що рішення Києва не приймати федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра збило його з пантелику.

"Було б добре прийняти його", - сказав Шольц, відмовившись від подальших коментарів.

Того ж дня ввечері, 13 квітня, Зеленський у відповідь заявив, що ні він, ні Офіс Президента не отримували офіційного звернення з приводу візиту федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в Україну.

"Щодо Німеччини, по-перше, я як президент і наш Офіс офіційно не отримували звернення Президента Німеччини та офісу Президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна вільна, і ми готові бути "транзитною державою" суто якщо це питання економічне, а не політичне", - сказав Зеленський на прес-конференції.

5 травня німецькі ЗМІ повідомили, що Зеленський і Штайнмаєр провели переговори і "владнали непорозуміння", які були між ними.

Штайнмаєр висловив Зеленському повагу і запевнив у підтримці українського народу у війні проти російського агресора. Зеленський у відповідь "сердечно" запросив до Києва федерального президента Німеччини і канцлера Олафа Шольца.

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