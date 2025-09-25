Національна платіжна система РФ 'впала': хакери ГУР провели масштабну атаку

Головне:
- Кіберфахівці ГУР здійснили атаку DDOS на платіжну систему РФ
- Після цього росіяни не змогли провести миттєві перекази та онлайн-платежі
- Економічні збитки становлять до 30 млн доларів США
Кіберфахівці Головного управління розвідки паралізували національну банківську систему швидких платежів у Росії. Про це повідомили проінформовані джерела у розвідці, передає Oboz.ua.
Відомо, що ціллю фахівців стала платіжна система СБП, яку росіяни активно використовують для переказу коштів на російські "благодійні та волонтерські організації", які підтримують війну проти України.
"Внаслідок атаки DDOS на платіжну систему та провайдера "ТрансТелеКом" багато жителів країни-агресора не змогли провести миттєві перекази та здійснити онлайн-платежі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, кібератака залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії.
Зазначається, що орієнтовні економічні збитки за результатами проведеної атаки DDOS на платіжну систему СБП становлять до 30 млн доларів США.
Ситуація в російській економіці
Голова Комітету економістів Андрій Новак сказав, що російська економіка і без додаткового санкційного тиску американців та європейців "дихає на ладан".
За його словами, на росіян чекають талони майже на все. Не тільки пальне по талонах, а більшість потрібних для життя товарів також по талонах.
"Крім того, на росіян чекає повна або часткова конфіскація їхніх вкладів у російських банках. Бо це один із інструментів, що дозволить російській владі покрити дефіцит бюджету", - вважає він.
Кібератаки ГУР - що відомо
Як повідомляв Главред, 24 вересня стало відомо, що українська розвідка отримала повний доступ до комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму. Отримано понад 100 терабайт розвідувальних даних.
Також українські розвідники отримали секретні дані про новітній стратегічний атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський". Зокрема, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки.
Читайте також:
- Ешелони РФ під масштабним ударом: ГУР та ССО провели зухвалу операцію в Росії
- РФ втратить 25% населення, але не припинить війну: ГУР знайшло закриті документи
- Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по Криму
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред