Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Національна платіжна система РФ "впала": хакери ГУР провели масштабну атаку

Марія Николишин
25 вересня 2025, 12:08
274
Кібератака також залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч росіян.
Національна платіжна система РФ 'впала': хакери ГУР провели масштабну атаку
Хакерстка атака на РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Кіберфахівці ГУР здійснили атаку DDOS на платіжну систему РФ
  • Після цього росіяни не змогли провести миттєві перекази та онлайн-платежі
  • Економічні збитки становлять до 30 млн доларів США

Кіберфахівці Головного управління розвідки паралізували національну банківську систему швидких платежів у Росії. Про це повідомили проінформовані джерела у розвідці, передає Oboz.ua.

Відомо, що ціллю фахівців стала платіжна система СБП, яку росіяни активно використовують для переказу коштів на російські "благодійні та волонтерські організації", які підтримують війну проти України.

відео дня

"Внаслідок атаки DDOS на платіжну систему та провайдера "ТрансТелеКом" багато жителів країни-агресора не змогли провести миттєві перекази та здійснити онлайн-платежі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, кібератака залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії.

Зазначається, що орієнтовні економічні збитки за результатами проведеної атаки DDOS на платіжну систему СБП становлять до 30 млн доларів США.

Ситуація в російській економіці

Голова Комітету економістів Андрій Новак сказав, що російська економіка і без додаткового санкційного тиску американців та європейців "дихає на ладан".

За його словами, на росіян чекають талони майже на все. Не тільки пальне по талонах, а більшість потрібних для життя товарів також по талонах.

"Крім того, на росіян чекає повна або часткова конфіскація їхніх вкладів у російських банках. Бо це один із інструментів, що дозволить російській владі покрити дефіцит бюджету", - вважає він.

Національна платіжна система РФ 'впала': хакери ГУР провели масштабну атаку
Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Кібератаки ГУР - що відомо

Як повідомляв Главред, 24 вересня стало відомо, що українська розвідка отримала повний доступ до комп’ютерів та серверів самопроголошеної влади тимчасово окупованого Криму. Отримано понад 100 терабайт розвідувальних даних.

Також українські розвідники отримали секретні дані про новітній стратегічний атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський". Зокрема, у розпорядженні воєнної розвідки України опинилися поіменні списки особового складу екіпажу підводного човна, включно з даними про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ГУР кібератака
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський про дозвіл Трампа на удари по РФ

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський про дозвіл Трампа на удари по РФ

12:45Війна
Зеленський сказав, коли піде у відставку і попросить Раду оголосити вибори президента

Зеленський сказав, коли піде у відставку і попросить Раду оголосити вибори президента

12:25Україна
Національна платіжна система РФ "впала": хакери ГУР провели масштабну атаку

Національна платіжна система РФ "впала": хакери ГУР провели масштабну атаку

12:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом

Через рік після похорону: чоловік Заворотнюк ошелешив своїм зовнішнім виглядом

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Зірки точно на їхньому боці: яким ТОП-4 знакам зодіаку скоро усміхнеться доля

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

Вихід України на кордони 1991 року - в Кремлі зробили несподівану заяву про війну

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт піднімає дупу коли бачить господаря

Останні новини

12:45

У Кремлі можуть шукати бомбосховища: Зеленський про дозвіл Трампа на удари по РФ

12:42

Олена Зеленська гнівно висловилася про відому співачку - що сталося

12:39

"Українці, ви невдячний народ": Олег Винник розлютив фанатів своїм відеоВідео

12:32

Загадка тисячоліття: археологи наблизилися до відкриття Едемського саду

12:25

Зеленський сказав, коли піде у відставку і попросить Раду оголосити вибори президента

Якщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна ВакуленкоЯкщо у 2027 році війна триватиме, ДПА у 4 класах не буде обовʼязковим - Тетяна Вакуленко
12:08

Національна платіжна система РФ "впала": хакери ГУР провели масштабну атаку

12:00

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВідео

11:59

Чи можна давати речі після заходу сонця: священник відповівВідео

11:48

Китайський гороскоп на завтра 26 вересня: Драконам - стрес, Козлам - булінг

Реклама
11:45

Місячний календар стрижок на жовтень 2025 року

11:36

Затхла шафа - не вирок: ефективні способи повернути свіжістьВідео

11:36

Гірше за будь-який кошмар: жінка описала те, що побачила в пеклі після смертіВідео

10:53

Гороскоп на жовтень 2025: Терезам - найкращий місяць у році, Рибам - нові можливості

10:31

Атестація після початкової школи: розкрито деталі ДПА для четвертокласників

10:27

Путіна в РФ можуть усунути: стало відомо, хто міг би це зробитиВідео

10:12

Зірка "Усі жінки - відьми" опинилася на операційному столі - що сталося

10:08

Рейд "примар" у Криму: спецпризначенці спалили два російські літаки Ан-26

09:59

Новий крок: Кучеренко з валізою показалася в компанії чоловіків

09:54

Карта Deep State онлайн за 25 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:35

Гороскоп Таро на завтра 26 вересня: Терези - перемога, Риби - все нове

Реклама
09:35

Боєздатність ворога знижено: Атеш повідомив про зухвалу операцію на військовій базі РФ

09:24

Усе вирішив один дзвінок: у Politico дізналися, хто різко змінив позицію Трампа

09:20

Мінус 20 кілограмів: Діана Зіброва схудла до невпізнання і розкрила секрет

09:03

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 25 вересня (оновлюється)

08:54

Миле фото: Ріанна стала мамою втретє і розсекретила стать та ім'я дитини

08:43

РФ готує наступ на Херсонщині: в ISW назвали основний напрямок удару

08:26

Приходимо до тями: Тодоренко народила третю дитину і показала фото

08:22

Скидав бомби на Запоріжжя: ЗСУ збили ворожий Су-34

08:13

Трампу більше не потрібні компроміси, від Зеленського вимагають максимуму - CNN

08:10

Чому Трамп змінив свою позицію щодо війни в УкраїніПогляд

07:27

Дрони помітили в повітряному просторі Данії: аеропорт "Ольборг" призупинив польоти

07:10

Де три відмінності між бабусями, які купують банани: тільки найуважніші помітять

06:48

Вінничину атакували дрони: є "приліт" в об'єкти енергетики

06:10

Путінський режим живе війною і ескалація неминучаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з дівчиною під дощем за 23 сек

05:12

Дружина - мрія, подруга - бомба: чотири найласкавіші жінки за знаком зодіаку

04:58

Як зварити картоплю за 10 хвилин: секретний трюк, який зекономить час

04:27

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Терезам - гроші, Скорпіонам - проривВідео

04:26

Гороскоп на завтра 26 вересня: Овнам - подорож, Козорогам - грандіозний успіх

03:00

Одне рішення усе змінить: шістьох знаків зодіаку чекає рідкісна удача 25 вересня

Реклама
02:30

РФ різко зменшить військові витрати - Reuters

02:00

Біля ЧАЕС скупчуються безногі ящірки: у Чорнобилі зафіксували дивне явище

01:54

Трампа проінформували про "запланований контрнаступ" ЗСУ: ЗМІ розкрили роль США

00:50

Такого не було з літа: військовий розповів, які маневри готує ворог на сході України

24 вересня, середа
23:57

Найвпливовіша жінка Середньовіччя: як київська княжна підкорила Францію та не тільки

23:29

У Трампа може урватись терпець, на РФ чекають проблеми - віцепрезидент США

23:01

Не проросте й не згниє: городниця розкрила незвичний метод зберігання морквиВідео

22:57

Українські дрони паралізували нафтові порти: дивовижі подробиці атаки на РФВідео

22:44

"Хрещатик схожий на кладовище": у Києві блогер порівняв хвилину мовчання з "показухою"Відео

21:47

Шалена сума: стало відомо, яку фінансову підтримку готує Європа для України

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапої
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти