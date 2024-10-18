'Почнеться грандіозний хаос': як Захід відреагує на План перемоги - Загородній

План перемоги України може змусити західних партнерів збільшити об'єми та швидкість поставок зброї до України, вважає експерт.

https://glavred.net/world/nachnetsya-grandioznyy-haos-kak-zapad-otreagiruet-na-plan-pobedy-zagorodniy-10606568.html Посилання скопійоване

Україна може занурити РФ в хаос - війська ворога розбіжаться / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Загородній:

Як Захід відреагує на План перемоги України

Чи можна перемогти Росію

Як повернутись до кордонів 1991 року

Презентація Плану перемоги України на Заході може стати рушієм для збільшення підтримки військової підтримки з боку країн-партнерів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній

Він відзначає, що після оприлюднення Плану перемоги США одразу оголосили про надання Україні допомоги на суму 450 мільйонів доларів.

відео дня

"Якщо в загашниках ще подивляться, то знайдеться і все інше раптом", - вказує він.

Загородній стверджує, що на Захід слід чинити тиск такого роду, адже це був свого роду "пас" від Заходу. Проте він закликає не зважати на коментарі щодо цього Плану, адже подібні висловлювання не мають великого значення.

За його словами, важливо не піддаватися на наративи, що перемога над Росією є неможливою.

"Росію перемогти можна! І не треба розповідати, що неможливо повернутися до кордонів 1991 року. Можливо! Якщо Україна переб'є всю російську логістику, а потім взимку СБУшники доб'ють газорозподільні мережі Москви, зокрема, то там такий хаос почнеться, що російські війська самі тікатимуть, як німці з Франції в Першу світову війну. І не треба ні в які контрнаступи ходити", - наголосив Загородній.

Що передбачає План перемоги України / Інфографіка: Главред

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

План перемоги Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ключові пункти плану перемоги президента Володимира Зеленського через побоювання щодо ескалації конфлікту, повідомляє Bild. Шольц вважає своїм пріоритетом не допустити, щоб війна між Росією та Україною переросла у конфлікт між РФ і НАТО.

За словами президента Зеленського, крім п'яти основних пунктів, План перемоги також містить засекречені додатки. Україна наполягає на якнайшвидшому наданні допомоги згідно з таємними положеннями цього плану.

П'ятий пункт Плану перемоги передбачає можливість заміщення українськими підрозділами американських військових контингентів у Європі, що є своєрідною "підколкою", яка адресана США. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред