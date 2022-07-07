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"На практиці так і є": Путін визнав бойовиків ОРДЛО російськими військовими

7 липня 2022, 22:14

Лідер країни-агресора відкрито визнав, що бойовики Донбасу є російськими військовими.

російські військові, Путін
Путін вирішив не приховувати, що бойовики "ЛДНР" - частина армії Росії / Reuters

Лідер країни-агресора Володимир Путін під час зустрічі з Держдумою та лідерами фракцій відкрито підтримав ідею прирівняти статус бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР " до російських військових.

"Що стосується прирівнювання військовослужбовців "ЛНР" та "ДНР" до російських військовослужбовців, я повністю це підтримую. Більш того, на практиці це реалізується. Якщо є якісь речі, які ще не доопрацьовані, треба подивитися, обов'язково це зробити", - заявив Путін.

Також диктатор зазначив, що подібна ідея має бути застосована і до російських прикордонників.

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Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначав, що президент РФ Володимир Путін використовує погрози застосування ядерної зброї як елемент шантажу. Однак можливість використання тактичної ядерної зброї виключати не можна.

До того багато разів з'являлася інформація, що Путін серйозно хворий. Раніше британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ, писало, що Путін страждає на небезпечне захворювання – медики виявили у нього рак крові.

Екс-глава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

Читайте також:

ДНР війна в Україні ЛНР Володимир Путін військова агресія РФ
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