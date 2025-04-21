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На порядку денному одне питання: у Путіна заговорили про переговори з Україною

Олексій Тесля
21 квітня 2025, 19:17
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У РФ заговорили про можливість переговорів з Україною, заявив Дмитро Пєсков.
Путін, Пєсков, Tomahawk
Дмитро Пєсков прокоментував заяву Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головне:

  • Пєсков заявив про можливість переговорів з Україною
  • У РФ хочуть обговорити тему ненанесення ударів по цивільних об'єктах

Диктатор РФ Володимир Путін, кажучи про двосторонній порядок обговорення ненанесення ударів по цивільних об'єктах, мав на увазі переговори саме з Україною, заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков.

"Можливе обговорення, коли президент говорив, що можна обговорити тему ненанесення ударів по цивільних об'єктах, зокрема у двосторонньому порядку, президент саме мав на увазі переговори й обговорення з українською стороною", - цитують його російські пропагандисти.

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"І раніше президент неодноразово говорив про готовність до переговорів з українською стороною. Це його ще одна пропозиція", - підкреслив представник Кремля.

Про що говорив раніше Путін

Зазначимо, що раніше Путін заявив, що пропозицію української сторони про ненанесення ударів по цивільних об'єктах буде проаналізовано.

"Із цим потрібно розібратися, це все предмет для такого ретельного дослідження, можливо, і в двосторонньому порядку", - сказав Путін журналістам, додавши, що не виключає цього. І продовжив: "Тож ми все це проаналізуємо і будемо ухвалювати відповідне рішення на майбутнє".

"Великоднє перемир'я" - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією. Україна запропонувала Росії відмовитися від будь-яких ударів по цивільній інфраструктурі мінімум на 30 діб.

Як писав Главред, раніше Путін оголосив про так зване "Великоднє перемир'я" до 00:00 21 квітня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти використовують тимчасове припинення вогню у власних цілях. Зокрема, ворог облаштовує позиції та підтягує резерви.

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Хто такий Дмитро Пєсков?

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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