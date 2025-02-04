М'який клімат і приємна ціна: українці скуповують квартири в одній із країн

Туреччина є привабливою країною для багатьох іноземців.

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Плюси купівлі нерухомості в Туреччині / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

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Плюси купівлі нерухомості в Туреччині

Мінімальна вартість нерухомості в Туреччині для отримання ВНЖ

Українці купили понад 1600 об'єктів нерухомості в Туреччині. Таким чином, Україна опинилася третьою в списку серед усіх іноземних покупців, поступаючись тільки Росії та Ірану. Про це свідчать дані Інституту статистики Туреччини(TUIK).

Зазначається, що Туреччина є привабливою країною для багатьох іноземців: через своє зручне розташування, перебуваючи між Європою та Азією; через теплий клімат; через розвинутий ринок нерухомості (широкий вибір об'єктів, включно з віллами, квартирами тощо); і шанс отримати посвідку на проживання завдяки купівлі нерухомості.

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Росія ж перебуває на першому місці вже кілька років поспіль, хоча 2024 року активність громадян країни-окупанта впала, порівняно з попереднім роком. Було придбано 4867 об'єктів, тоді як, наприклад, у 2022 році - 16,3 тисячі об'єктів нерухомості.

Мінімальна вартість нерухомості в Туреччині, яка необхідна для отримання посвідки на проживання, була піднята 2023 року - з 50 тисяч доларів (у невеликих містах) і 75 тисяч доларів (у мегаполісах) до 200 тисяч доларів.

Українські біженці за кордоном - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські біженці, які знайшли роботу в країнах Центральної та Східної Європи, стали важливим фактором досягнутого економічного зростання. Їхнє повернення додому після встановлення миру в Україні завдасть шкоди економікам цих країн.

Напередодні повідомлялося, що в Польщі розглянуть ідею позбавити грошової допомоги тих українських біженців, які не працюють і не платять податки. Ініціатива виходить від мера Варшави Рафала Тшасковського.

Раніше стало відомо, що в Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину і виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

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