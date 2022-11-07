"Ми ведемо з ними розмови": Байден шокував заявою про переговори з РФ

Джо Байден, Володимир Путін / Reuters, сайт Кремля

США за останні місяці проводили переговори з Росією на вищому рівні.

Як написав в Twitter журналіст Bloomberg Дженніфер Якобсно, що за словами президент США Джо Байден ключовим питанням обговорень були відносини між країнами.

"Ми залишаємо за собою право говорити прямо на вищому рівні з питань, що викликають занепокоєння у Сполучених Штатів. Це сталося протягом останніх кількох місяців. Наші розмови були зосереджені тільки на зниженні ризиків і відносинах між США і Росією", - заявив президент.

Переговори РФ і США під час війни в Україні

Напередодні в The Wall Street Journal повідомляли, що радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван останні місяці веде переговори з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим і секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим.

При цьому метою переговорів було запобігання ескалації конфлікту в Україні, включаючи загрозу використання ядерної зброї.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути чисто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

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