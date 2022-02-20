"Ми не хочемо нічого захоплювати": посол РФ в США визнав Донецьк і Луганськ українською територією

Війська Росії / reuters, скріншот CBS

Посол Росії в США Анатолій Антонов на тлі російської ескалації на Донбасі заявив, що Росія "не планує захоплювати чужі території".

В ефірі програми Face the nation телеканалу CBS він заявив, що "Донецьк і Луганськ - це Україна".

"Ми не намагаємося захоплювати будь-яку територію інших країн. Я хотів би підтвердити, що Донецьк і Луганськ - це частина України", - сказав Антонов.

Він додав, що "немає вторгнення (Росії в Україну - ред.). І немає таких планів".

Він також сказав, що Росія "не хоче бачити подразників на периметрі російської території".

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Загострення на Донбасі та евакуація жителів ОРДЛО

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Увечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. В результаті обстрілу зруйновано житловий будинок.

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін через нібито загострення військового конфлікту на Донбасі оголосив масову евакуацію населення.

Президент РФ Володимир Путін доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному прибуваючому в Ростовську область з Донбасу біженцю в 10 тис. рублів.

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