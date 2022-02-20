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Вето Путіна щодо України в НАТО не пройде: США поставили різку умову Росії

20 лютого 2022, 17:31

Вашингтон зробив низку серйозних пропозицій Москві з питань безпеки і очікує на відповідь.

Володимир Путін
У Путіна немає права вето стосовно вступу України до НАТО - Пентагон / Фото Reuters

США на перемовинах з Росією щодо гарантій безпеки наполягають на тому, що Москва не може накласти вето на питання вступу України до Північноатлантичного альянсу. Рішення щодо інтеграції Києва до НАТО ухвалюватимуть тільки українська держава і військово-політичний блок Заходу. Штати зробили низку серйозних пропозицій Москві і очікують на відповідь російської сторони. Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

У ефірі американського телеканалу Fox News у відповідь на питання про те, за якими напрямками США не готові йти на поступки РФ, він сказав, що мова йде про перспективу вступу України до НАТО. За його словами, рішення ухвалюватиметься виключно Києвом і Альянсом, а у Путіна немає можливості блокувати цей процес.

читайте також"Отримає ще більше НАТО на своїх кордонах": Столтенберг жорстко застеріг РФ не лізти до України"Ми заявляємо, що питання про членство України повинні вирішувати Україна та НАТО. Це не те, на що пан (Володимир) Путін може накласти вето", - зазначив Кірбі.

Також він додав, що Вашингтон направив Москві ініціативи, спрямовані на врегулювання кризи у сфері безпеки у Європі, і очікує на відповідь російської сторони.

"Очевидно, ми висунули низку серйозних пропозицій, на які Росії ще належить відповісти на взаємній основі", - підкреслив Кірбі.

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Питання вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що проти інтеграції України до Північноатлантичного альянсу виступають деякі країни Європи. За словами гаранта, Києву не просто працюється з такими сусідами, проте наразі потрібно уникнути будь-яких ризиків і дипломатичних конфліктів.

Пізніше Зеленський дорікнув Заходу в затягуванні питання вступу України до НАТО і сказав, що у Києва немає інших варіантів, крім підключення до Альянсу. Держава потребує гарантій безпеки, щоб не втратити свою незалежність.

Також український гарант Володимир Зеленський закликав Захід до чіткої відповіді, коли конкретно Україна зможе приєднатися до НАТО. Він підкреслив, що Києву повинні пояснити, скільки для цього знадобиться часу.

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