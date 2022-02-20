На тлі загострення на Донбасі українським військовим піднімуть зарплати: скільки отримуватимуть

Зарплати військовим / pixabay, Офіс президента

З 1 березня 2022 року зарплати військових в Україні буду підвищені на 30%.

Як поперає глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, на поточному тижні президент України Володимир Зеленський підписав указ, а у Верховній Раді були зареєстровані законопроекти про підвищення зарплат військових на 30%.

Прем'єрміністр також зазначив, що після голосування бюджет Міністерства оборони для потреб Збройних сил буде збільшено майже на 12 млрд гривень.

Прем'єр висловив сподівання, що Верховна Рада швидко підтримає законопроекти про підвищення зарплат військовослужбовців на 30%.

Зарплати військовим з 1 березня зростуть наступним чином:

Збройні Сили України - підвищення на 30%

Нацгвардія та Держприкордонслужба - до 20% з початку 2022 року

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

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Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубовка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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