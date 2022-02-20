УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

На тлі загострення на Донбасі українським військовим піднімуть зарплати: скільки отримуватимуть

20 лютого 2022, 20:34

Збройні сили України отримуватимуть підвищення до зарплати на 30%.

зарплати, військові
Зарплати військовим / pixabay, Офіс президента

З 1 березня 2022 року зарплати військових в Україні буду підвищені на 30%.

Як поперає глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, на поточному тижні президент України Володимир Зеленський підписав указ, а у Верховній Раді були зареєстровані законопроекти про підвищення зарплат військових на 30%.

Прем'єрміністр також зазначив, що після голосування бюджет Міністерства оборони для потреб Збройних сил буде збільшено майже на 12 млрд гривень.

Прем'єр висловив сподівання, що Верховна Рада швидко підтримає законопроекти про підвищення зарплат військовослужбовців на 30%.

Зарплати військовим з 1 березня зростуть наступним чином:

  • Збройні Сили України - підвищення на 30%
  • Нацгвардія та Держприкордонслужба - до 20% з початку 2022 року

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Реклама

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубовка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

читайте такожУ Байдена пригрозили РФ миттєвими санкціями у разі вторгнення в Україну

Читайте також:

viber
Нацгвардия зарплати Збройні Сили України
Зараз ви переглядаєте новину «На тлі загострення на Донбасі українським військовим піднімуть зарплати: скільки отримуватимуть». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиГороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втрати Гороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблемиГороскоп на сьогодні, 19 лютого 2022: Близнюкам - гроші, Дівам – підступи недругів, Стрільцям - сімейні проблеми "Щось Борисівна зовсім погана": Алла Пугачова збентежила фанатів своїм зовнішнім виглядом"Щось Борисівна зовсім погана": Алла Пугачова збентежила фанатів своїм зовнішнім виглядом "Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах Без попередження та згоди: з карток Приватбанку почали зникати грошіБез попередження та згоди: з карток Приватбанку почали зникати гроші
21:19

"Це для тебе, Україно! Залишайся сильною": у Фінляндії присвятили перемогу над РФ з хокею Україні

21:03

Лікар назвав диво-продукти, які допомагаю запобігти тривозіВідео

20:45

Армада біля кордонів: РФ розгорнула проти України 75% своїх звичайних військ - CNNВідео

20:34

На тлі загострення на Донбасі українським військовим піднімуть зарплати: скільки отримуватимутьВідео

20:00

Відразу три відомі авіакомпанії скасували польоти в УкраїнуВідео

Реклама
19:58

Розробляють плани боїв: командири РФ отримали наказ на вторгнення - CBSВідео

19:25

Захід вже зрозумів, що має справу просто з шизофренікомПогляд

19:19

Буханець хліба за 30 гривень: українцям назвали причину різкого подорожчанняВідео

19:06

Пряме попадання: на Луганщині ворог знищив авто української сторони СЦККВідео

18:55

Газу немає, а платіжки приходять: українців розлютили безглузді "борги"Відео

18:34

"У нас є спільний ворог": в ефірі грузинського телеканалу потужно підтримали УкраїнуВідео

18:24

Обстріл людей з БПЛА: окупанти готують нові фейки - розвідкаВідео

18:16

Загроза РФ вирішила всі питання: Нідерланди передумали і постачатимуть Києву зброю

18:07

Буде тільки по-моєму: названі найбільші егоїсти гороскопу

17:50

Прикмети на 21 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуВідео

17:49

"Викинули людей зі своїх квартир і кинули в наметах": "біженці" з Донбасу в сльозах ночують в поліВідео

17:41

Гороскоп на завтра, 21 лютого 2022: Тільцям – виграш, Дівам – віщі сни, Водоліям - кардинальні зміниВідео

17:31

Вето Путіна щодо України в НАТО не пройде: США поставили різку умову Росії

17:26

Припинення вогню на Донбасі: Макрон і Путін домовилися про саміт з безпекиВідео

17:06

"Порятунку" в Росії шукають не всі: люди відмовляються залишати "ЛДНР"Відео

Реклама
16:58

Звинувачення в невиконанні "Мінська": у Зеленського різко відповіли КремлюВідео

16:53

Астролог розповіла, чим небезпечна магічна дата 22.02.2022 для кожного знака зодіакуВідео

16:51

Артилерія серед житлових будинків і фейки: Резніков розповів про нахабні провокації на ДонбасіВідео

16:47

Ракетні навчання і погрози Україні: в ЄС пригрозили Росії жорстким ударом

16:45

Україна викликала США, РФ та Британію на розмову щодо "Будапешту": вимагає чітких гарантій безпеки

16:35

7 незрівнянних речей, про покупку яких ви ніколи не пошкодуєте

16:31

Смартфони для вакцинованих: українцям світять Samsung або Xiaomi - ЗМІВідео

16:19

Смачніше не придумаєш: простий пиріг до чаю за 15 хвилинВідео

15:47

"Поки світ божеволіє": Лорак похизувалася чималими грудьми у всіх ракурсах

15:35

Повинні бути на кожній кухні: які трави і приправи привертають удачу та допомагають розбагатітиВідео

15:32

Вдарить мороз, повалить сніг: українцям назвали дату різкого похолоданняВідео

15:20

"У нас проблема з російськими грошима в місті": Джонсон розповів, як Британія "вкусить" ПутінаВідео

15:17

Путін думає, що Зеленський проти "Мінська": у Кремлі вибухнули заявою

15:14

Ідея про те, що Україна загрожує Росії, суперечить будь-якій логіці - Блінкен зловив Кремль на брехніВідео

14:51

Облави в "ЛДНР": чоловіків хапають на вулицях і відвозять в "військкомати"Відео

14:33

Макрон після розмови з Путіним терміново зателефонував ЗеленськомуВідео

14:32

"Наступ" на Донбас і удар по "Мінську": Кулеба розніс РФ і звернувся до Заходу

13:57

Путін не зупиниться на Україні, країни Балтії в небезпеці - очільниця британського МЗСВідео

13:46

"Дуже сильно запахло порохом": Росія і Білорусь продовжать стріляти через ситуацію на Донбасі

13:46

Сценарій Грузії на Донбасі або атака на Одесу та Маріуполь: The Guardian дізналися про "план Путіна"

Реклама
12:25

Путін хоче капітуляції України, а головними цілями будуть Верховна Рада та ОП – The GuardianВідео

12:15

Евакуйовані громадяни ОРДЛО почали отримувати по 10 тисяч рублів від Путіна: як реагують росіяниВідео

12:00

Понад 40 тисяч біженців відправили з окупованого Донбасу до Ростовської області

11:44

Без їжі та даху над головою: евакуйовані жителі "ЛДНР" розповіли, як їх прийняли в РосіїВідео

11:10

"Буде оточено Київ": Джонсон заявив, що Росія планує найбільшу з 1945 року війну в ЄвропіВідео

10:47

Як супермаркети "годують" українців отруйною прострочкоюВідео

10:10

Один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни - ЗеленськийВідео

09:46

Нема на що утримувати: на Волині мати 8-х дітей відмовилася від дев'ятої

09:16

"Ми не повинні кидати країну, яка відмовилася від ядерної зброї": Бренсон підтримав Україну

08:43

Без попередження та згоди: з карток Приватбанку почали зникати гроші

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти