Жодного ударного угруповання РФ біля кордонів України немає - Резніков

Олексій Резніков / УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію навколо скупчення російських військ біля кордонів України.

В ефірі 1+1 він заявив, що вважає недоречними розмови про ймовірність повномасштабного нападу Росії вже "завтра-післязавтра".

Глава Міноборони підкреслив, що ударне угруповання РФ в жодному місці, де вони оточили Україну, поки не сформоване.

"Станом на цей час ударного угруповання Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки не сформовано. Тому говорити про те, що завтра-післязавтра буде напад, на мій погляд, недоречно. Але це не означає, що низькі ризики, це не означає, що немає загрози", - пояснив він.

Він додав, що Україна буде уважно спостерігати за засіданням Держдуми РФ, де 22 лютого розглядатиметься українське питання.

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"Давайте дивитися на 22 число, у них там якась шаманська подія, де вони з бубнами будуть збиратися і, можливо, приймати якісь цікаві дурні рішення. Але я думаю, що ці рішення призведуть до відмови від Мінських угод з боку Російської Федерації. Ми спостерігаємо за цим", — резюмував Резніков.

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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