"За витік інформації": ФСБ затримало заступника директора Росгвардії - журналіст

Роман Гаврилов затриманий ФСБ / соцмережі

ФСБ затримало директора Росгвардії Романа Гаврилов, який раніше працював у Службі безпеки російського президента Володимира Путіна.

Про це з посиланням на незалежні джерела написав у Twitter журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев.

"Три незалежні джерела повідомляють, що заступника начальника Росгвардії (підрозділу внутрішньої армії РУ, яка зазнала колосальних втрат в Україні) генерала Романа Гаврилова затримала ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСО, службі безпеки Путіна", - написав він.

За його словами, одне з джерел зазначило, що Гаврилова затримали за "витік військової інформації, що спричинила загибель людей". Інші назвали це "марнотратною витратою палива".

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