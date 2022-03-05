Anonymous "положила" сайт ФСБ РФ

При переході на сайт з'являється повідомлення про помилку.
Міжнародна група хакерів Anonymous зупинила роботу сайту російської Федеральної Служби безпеки.
Як йдеться у Тwitter Anonymous, при переході на сайт з'являється повідомлення про помилку.
Передбачається, що хакери здійснили DDoS-атаку на сайт ФСБ.
Як відомо, Anonymous - це міжнародна група хакерів і кіберспеціалістів, які з політичних міркувань борються в цифровому просторі з урядами країн світу, політичними структурами і елітами. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони оголосили кібервійну РФ.
Раніше пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 зламала систему управління супутниками Роскосмосу.
Також раніше хакери даної групи "положили" офіційні сайти головних відомств Росії. 26 лютого не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту і Міноборони РФ.
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