Китай готується до проведення "спецоперації" проти Тайваню – ЗМІ/ Reuters

Китай може готувати "спеціальну операцію" проти Тайваню. Лідер держави Сі Цзіньпін підписав директиву, яка дозволяє "невійськове" використання збройних сил.

Ця директива може забезпечити правову основу для "невоєнної операції". Про це повідомляє Radio Free Asia.

Текст директиви ще не оприлюднений. Зазначається, що він має з’явитися завтра, 15 червня.

"Пекін може готуватися до вторгнення на демократичний острів Тайвань під виглядом "спеціальної операції", що не класифікується як війна", – зазначають у виданні.

Указ, підписаний Сі Цзіньпіном, набуває чинності з 15 червня.

"Хоча Тайвань ніколи не керувався Комуністичною партією Китаю і не входив до складу Китайської Народної Республіки, а його 23 мільйони людей не бажають відмовлятися від свого суверенітету або демократичного способу життя, Пекін наполягає на тому, що острів є частиною своєї території", – нагадали у виданні.

Проблема Китаю і Тайваню

Нагадаємо, Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

10 березня в Міноборони Китаю зробили заяву про те, що Пекін не має наміру терпіти незалежності Тайваню і вважає дане питання внутрішньою справою КНР.

При цьому американський президент Джо Байден заявив, що якщо КНР здійснить військову агресію проти Тайваню, США готові перейти до прямого військового втручання, оскільки у Вашингтона є зобов'язання перед Тайбеєм.

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