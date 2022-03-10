У Міноборони Китаю заявили, що не терпітимуть незалежність Тайваню й готові до жорстких заходів

Китай розглядає Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою / Фото Reuters

У Міністерстві оборони Китаю заявили, що країна не терпітиме незалежності Тайваню і вважає це питання внутрішньою справою КНР.

Офіційний представник Міноборони Ву Цянь зазначив, що КНР продовжує дотримуватися курсу на "мирне возз'єднання" територій, передає Xinhua.

"Ми докладемо максимальних зусиль для мирного возз'єднання обох берегів Тайванської протоки, але ми ніколи не потерпимо дії сепаратистських сил, які прагнуть до "незалежності" Тайваню, які намагаються розколоти Батьківщину", – сказав Цянь.

За його словами, військові навчання в Тайвані спрямовані не проти співвітчизників, а скоріше на "сепаратистську діяльність" та іноземне втручання.

Військовий зазначив, що армія Китаю готова захищати суверенітет країни на тлі тайванського питання. Також він закликав інші країни не втручатися в ситуацію.

"Чим більше США та Японія будуть гнати хвилю з тайванського питання, тим жорсткіші дії ми вчинимо для захисту національного суверенітету і територіальної цілісності", — зазначив чиновник.

Довідка: Китай розглядає демократичний Тайвань як провінцію, що відкололася, але Тайвань вважає себе суверенною державою зі своєю конституцією, збройними силами і обраними лідерами. Китай попередив Тайвань, що будь-яка спроба домогтися незалежності "означає війну".

Тим часом агенство Reuters повідомляло, що військові стратеги Тайваню вивчають вторгнення Росії та опір України для створення власної бойової стратегії на випадок, якщо Китай зважиться на захоплення.

Зазначається, що президент Тайваню Цай Інвень відстоювала ідею "асиметричної війни", щоби зробити свої сили мобільнішими та більш важкодоступними, наприклад за допомогою ракет, встановлених на транспортних засобах.

Директор Вищого інституту досліджень китайської військової справи тайванського національного університету оборони Ма Ченг-Кун, сказав, що Україна використовувала ту ж концепцію з мобільною зброєю, щоби зупинити російські сили.

"Українські військові повною мірою використовують асиметричну війну, дуже ефективно і поки успішно стримують просування Росії", - сказав Ма.

"Враховуючи опір України, ми можемо бути ще впевненішими у своєму", - упевнений він.

Видання зазначає, що Тайвань розробляє ракети, які можуть потрапляти в цілі в Китаї.

Як повідомляв Главред, 28 лютого директор департаменту Міністерства закордонних справ Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала Південні Курили. За його словами, окупація суперечить міжнародному праву.

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