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"Може бути сигналом для самого Лукашенка": Фейгін не виключив, що Макея могли вбити

27 листопада 2022, 08:51

Фейгін не виключив, що Макей міг стати російською мішенню і бути отруєним хімічними речовинами, які є фірмовим стилем РФ.

Макей
"Може бути сигналом для самого Лукашенка": Фейгін не виключив, що Макея могли вбити / УНІАН

Російський опозиціонер, юрист Марк Фейгін вважає дивним факт смерті глави МЗС Білорусі Володимира Макея, який був комунікатором держави із Заходом.

"Сьогодні вранці я коментував інформацію про те, що Лукашенку загрожує смерть за його незговірливість. І тут замість нього помирає Макей. Знову будуть говорити, що ми тут на ходу придумуємо. Ми нічого не вигадуємо, але це якось дивно. Це як на війні померти від нежиті - дуже дивно", - висловив думку опозиціонер "24 каналу".

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовця Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Він також розповів, що Макей їздив до Європи і намагався бути якимось буфером між режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і Заходом. Міністр намагався домовитися про якісь особливі умови для білоруського диктатора.

"Я так розумію, що Лукашенко йому дуже довіряв, тому що він займався дуже конфіденційними і чутливими темами", — зазначив Фейгін.

Він не виключив, що Макей помер не своєю смертю.

"Ймовірно, він був певним комунікатором, який дійсно вимовляв цікавий сценарій для Лукашенка під Умовами Заходу щодо неучасті в операції з півночі по Україні. Чи Могло таке бути? Я цього не виключаю. Чи означає, що Москва була зацікавлена в усуненні такої довіреної особи Лукашенка, щоб він просто зник? Знаєте, ми всяке бачили, нічому не здивуємося", – сказав юрист.

Фейгін не виключив, що Макей міг стати російською мішенню і бути отруєним хімічними речовинами, які є фірмовим стилем РФ. Однак істина повинна бути встановлена за допомогою розтину та експертизи.

"Якщо він дійсно був отруєний або опромінений, напевно, білоруська сторона повинна про це знати. Чи повідомить вона про це нам - наступне питання. Але для самого Лукашенка це може бути сигналом: "Дивись, друже. У нас тут деякі люди довго не живуть". Допустити таке я можу", - зазначив опозиціонер.

Нагадаємо, в Білорусі раптово помер міністр закордонних справ РБ Володимир Макей. Про це повідомило держагентство БелТА з посиланням на прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолія очі. Макей імовірно помер від інфарктна, вчасно не звернувшись за допомогою.

Раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявляв, що директор Кремля Володимир Путін намагається змусити Олександра Лукашенка безпосередньо воювати з Україною. Однак, за словами Фейгіна, Лукашенко воювати не хоче і не впевнений у боєздатності своєї армії.

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Автор: Сергій Кущ
Марк Фейгін новини Білорусі
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