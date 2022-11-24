"Лукашенко прийняв рішення про вторгнення": у BYPOL розкрили сценарій атаки з Білорусі

Олександр Лукашенко може віддати наказ про вторгнення в Україну / Колаж сайт президента, міноборони Білорусі

Олександр Лукашенко прийняв рішення брати участь у збройній агресії проти України на боці російських окупантів.

Про це розповів засновник ініціативи білоруських силовиків проти Лукашенка BYPOL Олександр Азаров в ефірі Радіо НВ.

Разом з тим він підкреслив, що вторгнення армійських частин РБ в Україну може відбутися за певних умов.

"Ми вважаємо, що Лукашенко прийняв рішення про вторгнення. І він вторгнеться в Україну тільки при настанні певних умов — коли він буде впевнений в якійсь перемозі російської армії. <...> Підготовка йде, але немає конкретної дати, не видно, що наступ може відбутися найближчим часом", — говорить співрозмовник.

Засновник BYPOL пояснив, що про підготовку вторгнення свідчить "нескінченні" військові навчання військ і психологічна підготовка білоруських солдатів.

"Це, перш за все, Сили спеціальних операцій, ППО, ВПС, інженерні війська та радіоелектронної боротьби. Вони обробляються в першу чергу", - додав Азаров.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен піти на мирні переговори з РФ Якщо хоче уникнути величезних жертв і"повного знищення України".

Раніше скандальний пропагандист Григорій Азаренок, який обслуговує інтереси білоруський режиму, запропонував російським окупаційним військам завдати ракетного удару по Україні. Він закликав путінських генералів знищити ракетним ударом всі ресторани мережі Mcdonald's в Україні.

"Товариші генерали армії Росії. Зафігачьте "калібром" в Макдональдс. Може і з брата нашого третього пелена спаде", - закликав він до нових обстрілів України.

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