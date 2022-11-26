Помер глава МЗС Білорусі Макей: ЗМІ назвали ймовірну причину

Володимир Макей / УНІАН

В Білорусі раптово помер міністр закордонних справ РБ Володимир Макей.

Про це повідомило держагентство БелТА з посиланням на прес-секретаря МЗС Білорусі Анатолія Глаза.

"Раптово помер міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей", - йдеться в повідомленні.

Причина смерті Макея

Макей імовірно помер від інфарктна, вчасно не звернувшись за допомогою. Таку інформацію опублікувало видання Наша нива.

За інформацією журналістів, він вчасно не звернувся за медичною допомогою, оскільки не ставився серйозно до свого стану.

Політик помер у Дроздах, у своєму будинку.

Відомо, що перед кончиною він збирався в театр — на постановку своєї дружини, актриси Віри Полякової-Макей.

Чим відомий Макей

Макей обіймав посаду міністра закордонних справ з 20 серпня 2012 року. До цього, з 2008 по 2012 рік був главою Адміністрації президента Білорусі.

Відомо, що Макей робив заяви в унісон з антиукраїнською пропагандою РФ, зокрема, глава МЗС РБ заявляв перед нападом РФ, що "певний плацдарм проти Росії НАТО зараз створює і в Україні".

"Ми бачимо, що чисельність військовослужбовців США і НАТО, які перебувають на території України, зростає", — сказав він.

Міністр додав, що те, що відбувається в Україні нібито використовується керівництвом Північноатлантичного альянсу для нарощування можливостей в регіоні.

Раніше Засновник ініціативи силовиків Білорусі проти Лукашенка Bypol Олександр Азар заявив, що диктатор прийняв рішення прямої участі Мінська у війні Росії з Україною.

За його словами, військова інтервенція може відбутися після того, як Лукашенко буде впевнений у якійсь перемозі військ РФ. Однак, вважає Азар, це навряд чи відбудеться найближчим часом.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що директор Кремля Володимир Путін намагається змусити Олександра Лукашенка безпосередньо воювати з Україною. Однак, за словами Фейгіна, Лукашенко воювати не хоче і не впевнений у боєздатності своєї армії.

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