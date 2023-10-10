'Москва передала озброєння': РФ знала про підготовку ХАМАС до нападу на Ізраїль - ГУР

В українській розвідці повідомили, що російські ПВК взаємодіють із ХАМАС та обмінюються досвідом веддення боїв.

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Росія знала про напад Хамас на Ізраїль / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк повідомив, що російська влада знала про підготовку бойовиків ХАМАС до нападу на Ізраїль, який стався 7 жовтня.

"За даними ГУР, керівництво Росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України", - розповів Черняк в коментарі РБК-Україна.

Також українська розвідка повідомила, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом, зокрема в плані обміну досвідом ведення бойових дій.

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"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії", - зазначив Черняк.

Водночас, за оцінками ГУР, вже кілька груп, які виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах Росії, додає співрозмовник.

Що відомо про зв'язки Росії із ХАМАС

Відомо, що у травні 2022 року представницька делегація із сектора Гази відвідала країну-агресорку Росію для зустрічі із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і главою Чечні Рамзаном Кадировим. До речі, ватажки ХАМАС неодноразово зустрічались із російськими дипломатами.

РФ закупляє та співпрацює із Іраном, аби постачати велику кількість дронів для атак на Україну.

ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, що Ізраїль заявив про початок "довгої і важкої війни". Прем'єр Нетаньяху оголосив, що перший етап військової операції уже закінчується. Станом ранок 8 жовтня було відомо про близько 300 загиблих в Ізраїлі.

Ізраїль контролює всі райони, куди вторглися бойовики ХАМАС. Відбуваються поодинокі зіткнення між військами Ізраїлю та бойовиками ХАМАС, які вторглися в Ізраїль. Не виключено, що в районі все ще є терористи.

Нетаньяху заявив, що Ізраїль переходить до потужної масованої атаки, якої ще ніколи не було. Він звернув увагу, що найважливішим завданням підрозділів ізраїльських Збройних сил виявиться повна ліквідація кожної з цілей організації ХАМАС.

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