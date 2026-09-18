У росіян почалася паніка на тлі виборів до Держдуми: ЗМІ дізналися причину

Мешканців РФ аж ніяк не хвилюють результати виборів. Їх насторожує те, що може початися після виборів.

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Після виборів в РФ Кремль може посилити мобілізацію / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

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Все більше росіян панікують через можливу мобілізацію після виборів

Кремль готується до мобілізації ще сотень тисяч росіян

Путін публічно заперечує ймовірність оголошення нової хвилі мобілізації

Кремль готується призвати до армії ще 300 000 чоловіків до кінця року - так оцінив плани країни-агресора Росії представник європейських служб безпеки. Про це пише Bloomberg.

Побоювання нової хвилі мобілізації одразу після триденного голосування до Держдуми поділяють навіть кремлівські посадовці та працівники військкоматів: останніми місяцями вони намагаються відкрити рахунки в іноземних банках і вивести активи за кордон, а друзям і родичам радять виїжджати з країни.

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Ключова відмінність від вересня 2022 року - відсутність публічного старту кампанії. Кремль непомітно розгорнув цифрову інфраструктуру для призову громадян і паралельно перекрив потенційні шляхи втечі, тож офіційного оголошення мобілізації може й не бути взагалі.

"Сам кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін відкидає ці прогнози, називаючи їх "повною нісенітницею" та частиною західної інформаційної кампанії проти Росії", - йдеться у статті.

Але слова Путіна не відміняють того, що військкомати вже реорганізовують під збільшений потік призовників, а рекламні кампанії всередині країни прямо закликають чоловіків підписувати контракти, щоб уникнути примусового призову. Тому серед росіян зростають панічні настрої.

Вибори до Держдуми РФ можуть стати останніми для Путіна

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, вибори до Держдуми 18-20 вересня цілком можливо стануть останніми при владі кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна.

Коваленко зауважив, що перед попередніми виборами до Держдуми РФ 5 років тому шанс на відхід Путіна від влади був майже нульовий, попри те, що у 2022 році багато хто говорив, що це "кінець Путіна".

"Але ні, кінець так швидко не настає. Зараз же – 50 на 50, бо вже є ознаки того, що нинішні вибори до Держдуми РФ стануть останніми в кар'єрі диктатора Путіна", - наголосив оглядач.

Вибори в Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські спецслужби готують теракти, диверсії та підриви на тимчасово окупованих територіях України під час незаконних виборів до Держдуми РФ і примусового "дострокового голосування".

Раніше повідомлялося, що РФ збирається створити видимість легітимного волевиявлення на ТОТ вже 20 вересня, коли відбудуться вибори до російської Держдуми.

Напередодні стало відомо, що у Кремлі побоюються мітингів. Про це свідчить прохання Росії заборонити протести біля закордонних посольств у дні виборів до Державної Думи.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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