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Росіян готують до дефіциту та нових обмежень: експерт назвав наступний крок Кремля

Сергій Кущ
20 вересня 2026, 14:07
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Незважаючи на можливе погіршення економічної ситуації, Коваленко не розраховує на масштабні протести в Росії.
Експерт назвав наступний крок Кремля
Експерт назвав наступний крок Кремля / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот, Sota

Головне із заяви:

  • Коваленко прогнозує посилення тиску на росіян
  • Експерт припускає підвищення ПДВ у РФ до 25%
  • Рівень життя, за його оцінкою, продовжить знижуватися

Після виборів до Держдуми російська влада може посилити економічний тиск на населення, оскільки продовження війни проти України вимагає дедалі більше фінансових і людських ресурсів. Зокрема, можливе подальше підвищення податкового навантаження та скорочення рівня споживання росіян.

Таку думку в інтерв’ю "Главред" висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. Інтерв’ю було опубліковано 16 вересня 2026 року.

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За словами експерта, Росія, як і раніше, має значну сировинну базу, яку Кремль здатний використовувати для фінансування війни. Окрім золота, йдеться про нафту, газ, ліс та інші природні ресурси.

"Росія посідає перше місце у світі за природними ресурсами. І будь-які ресурси вона може продавати або віддавати заради того, щоб мати можливість продовжувати війну проти України", - заявив Коваленко.

Експерт вважає, що політика Володимира Путіна поступово виснажує економічний потенціал РФ, оскільки ресурси країни дедалі більше підпорядковуються потребам тривалої війни.

Росіянам можуть підвищити податки

Одним із можливих подальших кроків Кремля Коваленко називає збільшення податкового навантаження на населення.

За його оцінкою, російська влада може додатково підвищити ПДВ на кілька процентних пунктів.

"Не здивуюся, якщо цього року в РФ підвищать ПДВ на 2–3%. Цілком очікувано, що в Росії ПДВ найближчим часом досягне 25%", - прогнозує експерт.

Це саме прогноз Коваленка, а не оголошене російською владою рішення.

На думку аналітика, в умовах затяжної війни Кремль ставитиметься до власного населення як до ще одного джерела ресурсів поряд із сировинним сектором.

ЦПД
ЦПД / Інфографіка: Главред

Рівень життя росіян може знизитися

Коваленко прогнозує подальше погіршення матеріального становища мешканців РФ і вважає, що влада поступово привчатиме населення до обмежень.

"Звичайно, рівень життя в Росії істотно знизиться. Уже зараз там пропагують радянський спосіб життя, тобто обмеження у всьому, дефіцит усього, черги за всім", - стверджує він.

За його оцінкою, якщо війна триватиме, тиск на російську економіку та населення лише посилюватиметься.

Експерт припускає появу дефіциту окремих товарів і подальше зниження споживчих можливостей росіян. При цьому такий сценарій також є оцінкою Коваленка, а не встановленим фактом.

Масових протестів експерт не очікує

Незважаючи на можливе погіршення економічної ситуації, Коваленко не розраховує на масштабні протести в Росії.

Він вважає російське суспільство недостатньо готовим до активного опору владі навіть у разі подальшого погіршення умов життя.

Експерт також звернув увагу на великі втрати російської армії у війні та заявив, що помітна публічна реакція родичів загиблих, за його спостереженнями, частіше виникає навколо проблем з отриманням належних виплат.

У тому ж інтерв’ю Коваленко прогнозує подальше посилення державного контролю над суспільством після виборів і можливу нову мобілізаційну кампанію. За його оцінкою, додаткові людські ресурси можуть з’явитися на фронті вже до кінця 2026 року.

Таким чином, за прогнозом експерта, продовження війни обходитиметься російському суспільству дедалі дорожче: Кремлю знадобляться додаткові кошти та люди, а компенсувати зростаючі витрати влада може, зокрема, за рахунок збільшення навантаження на власне населення.

Нагадаємо, раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зробив важливу заяву щодо можливого посилення податкового тиску. Він підкреслив, що підвищення ПДВ суттєво вплине на подальший розвиток подій на фронті або в політиці, посиливши економічний тиск на населення та скоротивши споживання громадян. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що військово-політичний оглядач Олександр Коваленко під час інтерв’ю вказав на ризики для демографії та соціального забезпечення. За його словами, відкрита мобілізація допоможе вирішити кадрові прогалини на фронті, але посилить внутрішню соціально-економічну напругу, зазначає експерт.

Як раніше повідомляв "Главред", Олександр Коваленко висловив позицію щодо подальших кроків Кремля в економічній політиці. Він звернув увагу на складні проблеми, пов’язані зі зниженням рівня життя, та закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася.

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Про особу: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську академію зв’язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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