Бєдняков емоційно звернувся до дочки, яка стала його копією: "Робить мене кращим"

Шоумен поділився знімками своєї старшої дочки Ксенії.

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Андрій Бєдняков звернувся до доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Бєдняков

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Андрій Бєдняков привітав доньку з днем народження

Якими видами спорту та хобі захоплюється 11-річна Ксенія

Український ведучий і шоумен Андрій Бєдняков зворушливо привітав свою старшу дочку Ксенію з 11-річчям. Нові знімки іменинниці знаменитість опублікував в Instagram.

На своїй сторінці артист розмістив серію яскравих фотографій доньки, показавши її насичене життя. Ксенія активно займається сноубордингом, скейтбордингом, серфінгом, захоплюється риболовлею, проводить час із улюбленим вихованцем і позує в традиційній українській вишиванці. У своєму привітанні Бєдняков не приховував глибоких батьківських почуттів і зізнався, що донька робить його кращим з кожним днем.

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Як змінилася донька Бєднякова / фото: instagram.com, Андрій Бєдняков

"Ксеня! Ксенія! Ксюша! Я люблю тебе настільки сильно, що слово "сильно" занадто слабке для цього. Ти неймовірна дівчина. Я пишаюся тим, що в мене така донька. Донько, я завжди поруч. Я завжди зможу. Я завжди Тато. Я завжди Друг. Я підкажу, допоможу, розповім аж до останнього заходу сонця. І знай: я завжди підніму тебе на руки й підкину вгору. Принаймні спробую. Навіть коли мені буде 70. А це вже скоро. Люблю тебе, дівчинко, яка робить мене кращим. Твій містер Клін", - з любов’ю та властивим йому гумором написав ведучий.

Ксенія Беднякова - день народження / фото: instagram.com, Андрій Бедняков

У коментарях під публікацією розгорнулася хвиля теплих привітань. До них приєдналася й реп-виконавиця Аlyona Аlyona.

"З Днем народження", - лаконічно написала співачка.

Дочка Бєднякова активно займається спортом / фото: instagram.com, Андрій Бедняков

Шанувальники ведучого також звернули увагу на зовнішню схожість Ксенії зі знаменитим батьком.

"Копія тата, вітаю вас"

"Вітаю з іменинами! Залишайтеся завжди люблячим татом і захистом для своїх діток"

Андрій Бєдняков / інфографіка: Главред

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Про персону: Андрій Бєдняков Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну він став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в’їзд на територію Росії строком на 50 років.

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