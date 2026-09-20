Бєдняков емоційно звернувся до дочки, яка стала його копією: "Робить мене кращим"

Ви дізнаєтеся:
- Андрій Бєдняков привітав доньку з днем народження
- Якими видами спорту та хобі захоплюється 11-річна Ксенія
Український ведучий і шоумен Андрій Бєдняков зворушливо привітав свою старшу дочку Ксенію з 11-річчям. Нові знімки іменинниці знаменитість опублікував в Instagram.
На своїй сторінці артист розмістив серію яскравих фотографій доньки, показавши її насичене життя. Ксенія активно займається сноубордингом, скейтбордингом, серфінгом, захоплюється риболовлею, проводить час із улюбленим вихованцем і позує в традиційній українській вишиванці. У своєму привітанні Бєдняков не приховував глибоких батьківських почуттів і зізнався, що донька робить його кращим з кожним днем.
"Ксеня! Ксенія! Ксюша! Я люблю тебе настільки сильно, що слово "сильно" занадто слабке для цього. Ти неймовірна дівчина. Я пишаюся тим, що в мене така донька. Донько, я завжди поруч. Я завжди зможу. Я завжди Тато. Я завжди Друг. Я підкажу, допоможу, розповім аж до останнього заходу сонця. І знай: я завжди підніму тебе на руки й підкину вгору. Принаймні спробую. Навіть коли мені буде 70. А це вже скоро. Люблю тебе, дівчинко, яка робить мене кращим. Твій містер Клін", - з любов’ю та властивим йому гумором написав ведучий.
У коментарях під публікацією розгорнулася хвиля теплих привітань. До них приєдналася й реп-виконавиця Аlyona Аlyona.
"З Днем народження", - лаконічно написала співачка.
Шанувальники ведучого також звернули увагу на зовнішню схожість Ксенії зі знаменитим батьком.
"Копія тата, вітаю вас"
"Вітаю з іменинами! Залишайтеся завжди люблячим татом і захистом для своїх діток"
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що екс-дружина Дмитра Ступки Поліна Логунова офіційно вийшла заміж. Ведуча показала в соцмережах ефектний весільний образ у облягаючій білій сукні з декольте, відкритими плечима та високим розрізом.
Також старший син Олега Скрипки Роман прокоментував у Threads чутки про свою службу в ЗСУ, деталі контракту та демобілізацію після його закінчення. Його допис викликав резонанс і хвилю підтримки, на яку, серед інших, відреагував волонтер Сергій Притула.
Читайте також:
- "Батько до останнього не знав": син Скрипки розповів про службу в бойовій бригаді
- Екс-продюсер Лорак цинічно висловився з приводу війни: "Удачі"
- Відомий актор розповів про діагноз, який змінив його плани щодо сім’ї
Про персону: Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков - український актор і телеведучий, найбільш відомий як ведучий програми про подорожі "Орел і решка" та вокального шоу талантів "X-Фактор". З початку військового вторгнення Росії в Україну він став на бік України та активно підтримував її в соціальних мережах. Беднякову заборонено в’їзд на територію Росії строком на 50 років.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред