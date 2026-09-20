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РФ скинула авіабомби на евакуаційний пункт у Краматорську: є поранені

Інна Ковенько
20 вересня 2026, 14:57
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Окупанти скинули на місто дві авіабомби.
РФ скинула авіабомби на евакуаційний пункт у Краматорську: є поранені
Росіяни вдарили авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську / Колаж: Главред, фото: Суспільне Донбас, скриншот

Коротко:

  • РФ завдала авіаудару по евакуаційному пункту в Краматорську
  • На момент удару там перебували евакуйовані та евакуаційники
  • Попередньо відомо про двох поранених

Російські війська у неділю, 20 вересня, завдали авіаційного удару по евакуаційному пункту в Краматорську Донецької області.

Зафіксовано пряме влучання в пункт, де проводили евакуацію цивільних. Про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

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"Російські терористи здійснили удар авіабомбою по евакуаційному пункту в Краматорську. Відбулось пряме влучання, - повідомив Каплін.

На момент удару там перебували люди, яких мали евакуювати, а також працівники евакуаційної служби.

Попередньо, відомо про двох поранених, розповів Суспільне Донбас начальник МВА Олександр Гончаренко.

Зазначається, що окупанти скинули на місто дві авіабомби. Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.

РФ скинула авіабомби на евакуаційний пункт у Краматорську: є поранені
КАБ / Інфографіка: Главред

Чи підготувалась Україна до ударів РФ - думка експерта

Авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап розповів Главреду, що з технічного погляду Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році. Водночас багато залежатиме від можливостей Росії завдавати ударів та спроможностей України протистояти їм.

"Якщо не буде жодного впливу на Китай, то всі ті російські спроможності, про які я говорив, збережуться. І все це буде по нас летіти. Є дуже багато факторів, які визначатимуть, чим і де ми зможемо відповісти", - сказав Криволап.

Експерт додав, що наразі не бачить причин очікувати швидкого припинення війни чи перемир’я, зокрема в енергетичній сфері. За його словами, Росія може розраховувати не лише на фізичні наслідки ударів, а й на психологічний тиск на українців, щоб посилити втому та роздратування населення.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, Росія ввечері 19 вересня атакувала Київщину. Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них троє дітей та жінка - мама двох жертв.

Напередодні того ж дня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником. Унаслідок удару зайнялися продуктові склади. Внаслідок атаки постраждалих не було.

Нагадаємо, 19 вересня, російські війська атакували Дніпро. На місці удару виникла пожежа. Внаслідок атаки постраждав торговельний центр "Новий континент", є постраждалі.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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