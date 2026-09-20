"Було непросто": українська співачка розкрила деталі операції на голосових зв'язках

Наталія Валевська зізналася, що вимушена перерва в роботі далася їй нелегко.

https://glavred.net/stars/bylo-neprosto-ukrainskaya-pevica-raskryla-detali-operacii-na-golosovyh-svyazkah-10798073.html Посилання скопійоване

Наталія Валевська зараз відпочиває в Болгарії / колаж: Главред, фото: instagram.com/valevska_official

Коротко:

Наталія Валевська зараз відпочиває в Болгарії

Співачка після проблем зі здоров’ям переглянула своє ставлення до життя

Українська співачка Наталія Валевська вперше розповіла про недавню операцію, через яку їй довелося скасувати найближчі концерти. Артистка перенесла хірургічне втручання на голосових зв'язках і зараз проходить реабілітацію.

Про стан здоров’я 45-річна співачка написала в Instagram. Вона зізналася, що вимушена перерва в роботі далася їй нелегко, оскільки сцена посідає важливе місце в її житті.

відео дня

"За цією посмішкою ви бачите лише один момент мого життя. А що насправді відбувається всередині - ніхто не знає. Нещодавно я перенесла операцію на голосових зв’язках. Через це довелося перенести концерти, і морально це було непросто, адже сцена - велика частина мого життя. Але зараз я проходжу реабілітацію і поступово відновлюю голос", - розповіла Валевська.

Зараз співачка приділяє час відновленню. Як ілюстрацію до свого допису вона опублікувала фотографії з відпочинку в Болгарії.

За словами артистки, проблеми зі здоров'ям змусили її переглянути ставлення до життя та звернути увагу на плани, які вона довго відкладала.

"Цей період змусив мене зупинитися й здійснити те, що я відкладала роками. Тому я вирушила в подорож. Цінуйте кожну мить. І, якщо у вас є можливість, дозволяйте собі те, що відкладали роками. Адже життя - це зараз", - зазначила співачка.

Наталія Валевська / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що старший син Олега Скрипки Роман прокоментував чутки про свою службу. У Threads він розповів, на яких умовах підписував контракт із ЗСУ та як проходив процес його демобілізації.

Український актор Володимир Гладкий вперше публічно розповів про серйозний діагноз, який суттєво вплинув на їхні з дружиною плани щодо народження дітей.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Наталія Валевська Наталія Валевська - українська співачка. Переможниця телепроєкту "Шанс" та володарка премії "Кришталевий мікрофон-2011" у номінації "Народне визнання року", повідомляє Вікіпедія. Випустила три альбоми та 22 сингли.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред