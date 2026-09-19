У РФ "закрутять гайки": Коваленко розкрив, що чекає на росіян після виборів

Усіх росіян незабаром внесуть до спеціальних баз даних силових структур, розповів Олександр Коваленко.

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У РФ можуть посилити правила після виборів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрін

Важливе із заяв Коваленка:

У РФ планується посилення внутрішніх правил

Усіх росіян внесуть до баз даних силових структур

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував питання про те, чи буде в РФ "закручування гайок" після проведення парламентських виборів.

"Буде посилення контролю над суспільством. У Росії це вже випробували на мігрантах. У 2025 році Слідком РФ Бастрикіна отримав карт-бланш на мобілізацію натуралізованих росіян – тих самих казахів, вірмен, узбеків тощо, які отримали паспорт РФ і стали новими громадянами", - підкреслив він в інтерв’ю Главреду.

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Експерт нагадав, що в РФ уже було створено дві бази даних: одна містила інформацію про кожного мігранта, а друга - дані всіх натуралізованих росіян, на яких минулого року розпочалося справжнє "полювання".

"Аналогічну практику після виборів застосовуватимуть щодо самих росіян. Уже створено бази даних з інформацією про місця їхнього фактичного проживання, а не прописки. Крім того, триває масове видавання військовозобов’язаним мобілізаційних розпоряджень. І щойно оголосять мобілізацію, Слідком займеться всіма росіянами", – додав Коваленко.

Росіяни тікають із РФ: що кажуть у СВР

З Росії вчені виїжджають прискореними темпами: масштаб сучасної "втечі мізків" наблизився до рівнів 1990-х років. Такі дані наводить Служба зовнішньої розвідки України.

За інформацією української сторони, щороку Росію залишає близько 1% науковців - показник, якого, як стверджується, не спостерігалося понад 25 років. За останні шість років країну, за цими даними, залишили понад 60 тисяч дослідників. Серед найбільш затребуваних фахівців, які виїжджають з Росії, називаються фізики, кібернетики, астрономи та математики.

Як повідомляв "Главред", за час повномасштабної війни проти України Росія повністю адаптувала свою економіку, політичну систему, суспільство та інші сфери до умов воєнного стану. У РФ може розпочатися новий виток внутрішніх репресій.

Нагадаємо, раніше Центральний банк Росії попередив кремлівських політиків, що США та ОПЕК можуть спричинити різке падіння цін на нафту, подібне до кризи 1980-х років, яка сприяла розпаду СРСР.

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Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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