Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки

Серед цілей опинився один із ключових об’єктів російської нафтової промисловості, а також логістичний об’єкт російських військ.

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Україна вперше завдала удару по Москві за допомогою балістичних ракет / колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/andriyshTime

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Для ураження цілей використовувалися кілька засобів дальньої дії

На Москву прилетіла українська балістична ракета "Pelican"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони по об'єктах у Московській області. Подробицями операції він поділився у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, серед цілей опинився один із ключових об’єктів російської нафтової промисловості, а також логістичний об’єкт російських військ.

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Зеленський повідомив, що до операції були залучені підрозділи СБУ, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Для ураження цілей українські сили використовували одразу кілька засобів дальньої дії. Зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", "Vendetta", "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та "Pelican".

Окремо президент відзначив застосування "Pelican", відомого також як FP-7. Згідно з наведеною Зеленським інформацією, це перший офіційний випадок використання цієї балістичної ракети.

"Це мільярди доларів, які підтримують військову машину… Також було введено санкції щодо підприємства у Воронезькій області", - заявив президент.

Він також закликав російське керівництво відмовитися від продовження війни і замість посилення протиповітряної оборони шукати шляхи до деескалації.

"Москва має не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир", - наголосив Зеленський.

За його словами, на порядку денному вже є конкретні напрямки для деескалації, зокрема енергетика та продовольча безпека. Президент закликав до політичної волі та подякував усім, хто допомагає Україні посилювати можливості далекого ураження й водночас застосовувати санкційні інструменти.

Інфографіка: Главред

Як Україна може посилити удари по РФ

"Главред" писав, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

До кінця 2026 року українська сторона може почати застосовувати власну балістичну зброю на території РФ. Також українські військові, ймовірно, можуть розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв , що в ніч на 20 вересня ціллю атаки Сил оборони стали нафтопереробний завод у Капотині під Москвою, а також логістичний технопарк "Соф’їно". У результаті атаки на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в результаті атаки двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

17 вересня Сили оборони в Брянській області знищили за допомогою дронів FP-1 пускову установку С-400, з якої Росія обстрілювала Київ.

Напередодні, в ніч на 17 вересня, українські військові завдали удару по Ярославському НПЗ, а також Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому в Ростові.

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Безпілотник FP-1 FP-1 (FirePoint-1) - це український далекобійний ударний безпілотник (дрон-камікадзе) авіаційного типу, розроблений компанією Fire Point спільно з українсько-чеською компанією UAC. Він призначений для ураження стратегічних об’єктів у глибокому тилу противника. Дальність польоту: до 1600 км. Бойова частина: несе від 60 до 120 кг вибухівки (максимальна вага боєприпасу зменшує граничну дальність). Вартість: близько 55 000 доларів за одиницю, що робить його значно дешевшим і доступнішим аналогом російських "Шахедів". Масштаби виробництва: БПЛА випускається серійно, обсяги досягають близько 100 одиниць на добу (близько 3000 на місяць).

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