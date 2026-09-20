Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки

Віталій Кірсанов
20 вересня 2026, 11:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Серед цілей опинився один із ключових об’єктів російської нафтової промисловості, а також логістичний об’єкт російських військ.
Україна вперше завдала удару по Москві за допомогою балістичних ракет
Україна вперше завдала удару по Москві за допомогою балістичних ракет / колаж: Главред, фото: скріншот, t.me/andriyshTime

Коротко:

  • Для ураження цілей використовувалися кілька засобів дальньої дії
  • На Москву прилетіла українська балістична ракета "Pelican"

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари Сил оборони по об'єктах у Московській області. Подробицями операції він поділився у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, серед цілей опинився один із ключових об’єктів російської нафтової промисловості, а також логістичний об’єкт російських військ.

відео дня

Зеленський повідомив, що до операції були залучені підрозділи СБУ, Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Для ураження цілей українські сили використовували одразу кілька засобів дальньої дії. Зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницю", "Vendetta", "Лютий", "Барс", "Фламінго", "Січень" та "Pelican".

Окремо президент відзначив застосування "Pelican", відомого також як FP-7. Згідно з наведеною Зеленським інформацією, це перший офіційний випадок використання цієї балістичної ракети.

"Це мільярди доларів, які підтримують військову машину… Також було введено санкції щодо підприємства у Воронезькій області", - заявив президент.

Він також закликав російське керівництво відмовитися від продовження війни і замість посилення протиповітряної оборони шукати шляхи до деескалації.

"Москва має не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир", - наголосив Зеленський.

За його словами, на порядку денному вже є конкретні напрямки для деескалації, зокрема енергетика та продовольча безпека. Президент закликав до політичної волі та подякував усім, хто допомагає Україні посилювати можливості далекого ураження й водночас застосовувати санкційні інструменти.

Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки
Інфографіка: Главред

Як Україна може посилити удари по РФ

"Главред" писав, що, за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Україна готує нові способи тиску на Росію, зокрема удари по її енергетичному сектору.

До кінця 2026 року українська сторона може почати застосовувати власну балістичну зброю на території РФ. Також українські військові, ймовірно, можуть розширити застосування наших крилатих ракет "Фламінго" та "Нептун" на території РФ.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, "Главред" повідомляв , що в ніч на 20 вересня ціллю атаки Сил оборони стали нафтопереробний завод у Капотині під Москвою, а також логістичний технопарк "Соф’їно". У результаті атаки на території НПЗ зафіксовано масштабну пожежу. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що в результаті атаки двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

17 вересня Сили оборони в Брянській області знищили за допомогою дронів FP-1 пускову установку С-400, з якої Росія обстрілювала Київ.

Напередодні, в ніч на 17 вересня, українські військові завдали удару по Ярославському НПЗ, а також Служба безпеки України завдала удару по військовому аеродрому в Ростові.

Інші новини:

Безпілотник FP-1

FP-1 (FirePoint-1) - це український далекобійний ударний безпілотник (дрон-камікадзе) авіаційного типу, розроблений компанією Fire Point спільно з українсько-чеською компанією UAC. Він призначений для ураження стратегічних об’єктів у глибокому тилу противника.

Дальність польоту: до 1600 км.

Бойова частина: несе від 60 до 120 кг вибухівки (максимальна вага боєприпасу зменшує граничну дальність).

Вартість: близько 55 000 доларів за одиницю, що робить його значно дешевшим і доступнішим аналогом російських "Шахедів".

Масштаби виробництва: БПЛА випускається серійно, обсяги досягають близько 100 одиниць на добу (близько 3000 на місяць).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Москва Подмосковье Володимир Зеленський НПЗ новини Москви вибух у Росії війна Росії та України атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки

Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки

11:21Україна
Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту

Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту

10:51Фронт
Холод, затяжні дощі і шквали вітру: коли в Україні різко зіпсується погода

Холод, затяжні дощі і шквали вітру: коли в Україні різко зіпсується погода

10:28Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Пластикова пляшка освітить кімнату без електрики: як працює геніальний трюк

Пластикова пляшка освітить кімнату без електрики: як працює геніальний трюк

Росія атакує Україну новини ракетами "Дань-Т": в чому небезпека

Росія атакує Україну новини ракетами "Дань-Т": в чому небезпека

Головоломка із сірниками, яка ставить у глухий кут навіть найуважніших

Головоломка із сірниками, яка ставить у глухий кут навіть найуважніших

Помилка, через яку гниє капуста: як правильно зберегти качани взимку

Помилка, через яку гниє капуста: як правильно зберегти качани взимку

Лише одна процедура у вересні: що робити зі смородиною, щоб було багато ягід

Лише одна процедура у вересні: що робити зі смородиною, щоб було багато ягід

Останні новини

12:00

Про хімію і довге тертя краще забути: як відмити витяжку від застарілого жиру

11:35

Китайський гороскоп на завтра, 21 вересня: Тиграм — удача, Свиням — образа

11:34

"Новий вид шахрайства": люди скаржаться на "подвійну" оплату через ПриватБанк

11:33

Любовний гороскоп на 21–27 вересня: Терезам — увага, Стрільцям — подорожі

11:21

Україна вперше вдарила по Москві балістикою: розкрито деталі атаки

Росія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - КриволапРосія битиме великою кількістю балістики по енергетиці з початком опалювального сезону - Криволап
10:52

Календар важливих дат на жовтень 2026 року: всі державні та релігійні свята

10:51

Сили оборони звільнили нові населені пункти: в DeepState оновили карту

10:43

Екс-продюсер Лорак цинічно висловився з приводу війни: "Удачі"

10:43

Відомий актор розповів про діагноз, який змінив його плани на сім'ю

Реклама
10:28

Холод, затяжні дощі і шквали вітру: коли в Україні різко зіпсується погода

10:28

Чим обробити город восени: біопрепарати проти фітофтори та хруща

09:58

Місячний календар 21–27 вересня — дні потужної сили та ризиковані дні

09:54

Метастази в мозку: померла зірка російських серіалів

09:36

Фіцо заявив про ризик війни між НАТО та РФ і розкритикував підтримку України

09:33

РФ вбила трьох дітей та жінку: нові деталі трагічної атаки на Київщину

08:51

"Дайте вже спокій": Косіняк-Камиш емоційно розкритикував нападки поляків на Україну

08:39

ISW розкрив мету заяв Кремля про масштабні успіхи на фронті

08:04

В Україні електроенергія для населення може подорожчати: аналітик сказав коли

08:02

"Пекельні санкції" залишаться на папері: Ялі назвав мету ухвалення закону ГремаПогляд

07:31

Дрони долетіли до Москви та області: вирують масштабні пожежі, є влучання

Реклама
05:10

Настав час діяти: чотирьом знакам зодіаку доведеться зробити сміливий крок

04:30

Урожай здивує навесні: як правильно висадити озиму цибулю на грядці

04:04

Акація, дуб чи бук: які дрова горять найдовше та економлять гроші

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика та джина за 45 с

03:30

Одна помилка з ґрунтом може знищити весь урожай: як садити озимий часник восениВідео

03:09

Росія атакує Україну новини ракетами "Дань-Т": в чому небезпека

01:46

Страхітливий сценарій катастрофи: вчені розкрили, коли закінчиться кисень на Землі

19 вересня, субота
23:50

Дочка Кіркорова поставила йому жорсткий ультиматум

23:25

Загинула мати з дітьми, є поранені: РФ вдарила по Київщині

22:54

Гороскоп на завтра, 21 вересня: Близнюкам - подарунок, Дівам - прибуток

22:37

Ле Пен несподівано накинулася на РФ і згадала Україну: у чому причина

22:18

Трьох знаків зодіаку чекає фантастичний успіх: астрологи назвали переломний день

21:40

Захистить від біди та нечисті: як коти попереджають про потойбічне

21:31

Як висушити білизну за годину: розкрито геніальний трюк з копійчаним інгредієнтомВідео

21:28

Реактивний "Шахед" вдарив по продуктових складах великого міста - що відомо

21:23

Навіщо класти лавровий лист до окулярів: допоможе в роботі й навчанні

20:59

Ціни на цибулю в Україні різко пішли донизу: скільки коштує кілограм

20:36

Дрон-перехоплювач у дії: потужний удар по реактивним безпілотникам РФВідео

20:33

Через що молоко швидко кисне: помилка, яка псує продукт за дні

20:13

Троянди цвістимуть до самих морозків: що потрібно зробити у вересні

Реклама
20:06

Кім Кардашян потрапила до лікарні: діагноз нагадав їй про смерть батька

19:34

Як підготувати дім до зими та блекаутів: 5 речей, що збережуть тепло

19:26

Будівельники розкрили головний секрет: навіщо миючий засіб додають у розчинВідео

19:11

Як правильно садити малину восени: садівник розкрив секрети посадки та обрізкиВідео

18:50

Помилка, через яку гниє капуста: як правильно зберегти качани взимку

18:37

Гороскоп Таро на завтра, 20 вересня: Тельцям — чекати, Ракам — обирати

18:31

У РФ "закрутять гайки": Коваленко розкрив, що чекає на росіян після виборів

18:26

Реактивний дрон влетів у ТЦ у Дніпрі: усі подробиці російської атакиФото

18:12

Царя Миколу II не вбивали: історик розкрив, як і чому переписали історію РосіїВідео

17:57

Тест на уважність: потрібно знайти серце серед слонів за 7 секунд

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини Житомира
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти