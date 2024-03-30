Московська церква видала заяву про 'священну війну': в ISW розкрили риторику Кремля

РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною".

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РПЦ посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, РосЗМІ

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що російська православна церква московського патріархату об'єднала кілька кремлівських ідеологічних наративів, намагаючись сформувати ширшу націоналістичну ідеологію навколо війни в Україні і експансіоністського майбутнього Росії.

РПЦ МП посилила кремлівську риторику щодо війни Росії в Україні та назвала її екзистенціальною та цивілізаційною "священною війною", що є значним відхиленням для російської влади, яка досі старанно уникала офіційного формулювання вторгнення Росії до України як будь-яку "війну", передає ISW.

РПЦ МП, схоже, об’єднує попередні паралельні кремлівські наративні зусилля у відносно цілісну ідеологію, зосереджену на національній ідентичності та демографічному відродженні, яка обіцяє росіянам період національного відродження в обмін на соціальні та громадянські обов’язки.

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РПЦ МП підкреслила, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

Аналітики вважають, що цей заклик до відновлення є повномасштабним знищенням української нації та затягування її до Росії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що полковник СБУ розкрив план Путіна по захопленню України. Роман Костенко зазначив, що росіяни розвивають свій військово-промисловий комплекс для подальшого наступу.

Байден назвав Путіна "м'ясником" і сказав, як захистити Україну. Сполучені Штати могли б надати захист Україні, якби розглянули можливість підвищення податків для мільярдерів, сказав президент.

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