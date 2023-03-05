Моментально забарився: Шольцу поставили незручне питання про допомогу Вірменії обійти санкції Росії

Вірменія не допомагає Росії обходити санкції, які були запроваджені Європейським союзом у відповідь на вторгнення в Україну, заявив Нікол Пашинян.

Шольц, Пашинян / скріншот

У Вірменії канцлеру Німеччини Олафу Шольцу поставили дуже незручне питання про санкції проти Росії.

Зокрема журналісти вказали на те, що після запровадження санкцій торговий оборот між ЄС і Росією знизився, проте збільшився експорт з Європи до Вірменії і з Вірменії в Росії.

"З початком війни в Україні експорт з Німеччини та інших країн ЄС до РФ скоротився. Водночас збільшився експорт до Вірменії, а також з Вірменії до Росії. Минулого тижня ми дізналися від міністра економіки Роберта Хабека, що Росія купує товари з ЄС, особливо високотехнологічні та автомобільні запчастини, через треті країни. Ці цифри показують, що Вірменія може зіграти тут свою роль. Ви обговорювали це?",- запитує журналіст у канцлера Шольца.

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У відповідь на це Шольц зазначив, що він з Пашиняном не обговорював це питання.

"Ми стежимо за економічними показниками. При цьому нам важливо не тільки моніторинг економічних показників, пояснювати кореляцію, а й бачити, щоб наші економічні санкції не обходили, а це, звичайно, те, чого ми вимагаємо", - сказав Шольц.

Сам прем'єр Вірменії Нікол Пашинян після зустрічі з Олафом Шольцем заявив, що Вірменія не допомагає Росії обходити санкції, які були запроваджені Європейським союзом у відповідь на вторгнення в Україну.

У свою чергу Пашинян додав, що його країна намагається налагодити відносини з ЄС, а тому не зацікавлена в діях, які цьому можуть нашкодити.

"Це не що інше, як чутки, насправді все навпаки", - сказав він.

Що важливо знати

Як відомо за 2022 рік експорт з Німеччини до Вірменії зріс зі 178 млн євро у 2021 році до 505 млн євро у 2022 році. Експорт з ЄС зріс з 753 млн євро у 2021 році до 1,3 млрд євро у 2022 році.

Експорт з Вірменії до Росії у 2022 році зріс майже втричі – з $841 млн до $2 млрд 411 млн.

Зокрема завдяки реекспорту, проте представники уряду запевняють, що санкційні товари до Росії не перепродаються.

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