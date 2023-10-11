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"Могла бути маскувальна атака": експерт пояснив, як Моссад "прогледів" напад

Анна Ярославська
11 жовтня 2023, 08:44 оновлено 11 жовтня, 08:52
Напад ХАМАС - "це більше питання до політики, яку проводив уряд Нетаньяху", вважає Тарас Загородній.
Тарас Загородній, ЦАХАЛ
Тарас Загородній розповів, чому не спрацювала ізраїльська модель безпеки / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Twitter ЦАХАЛ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній назвав причини, внаслідок яких терористичному угрупованню ХАМАС вдалося раптово атакувати Ізраїль і чому не спрацювала ізраїльська модель безпеки.

"Я не згоден з тими, коли говорять, мовляв, де ваш хвалений Моссад – в реальному світі все працює не так. Упевнений, що розвідка доповідала, але доповіді розвідки – це одне, а політичні рішення все одно ухвалюють політики. Політика Ізраїлю полягала в зближенні з Росією, щоб надалі якраз уникнути нападів із сектора Гази. І це більше питання до політики, яке проводив уряд Нетаньяху. Однак систему характеризують не помилкою, а реакцією на помилку. Поки Ізраїль реагує досить ефективно", - сказав Загородній в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, ХАМАС, найімовірніше, консультували Росія з Іраном, і вони максимально змогли замаскувати цей напад, оскільки знають алгоритми Моссада.

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"Так само, до речі, вони діяли і під час війни Судного дня (і, напевно, невипадково початок атаки ХАМАС стався саме в день її початку 50 років потому). Тоді теж військова розвідка АМАН говорила, що нападу не буде, а Моссад, навпаки, що буде. Голда Меїр тоді взагалі перебувала під тиском з боку США, які вимагали не нападати першими, інакше перестануть допомагати. І тоді ж навколо Ізраїлю була величезна система дезінформації", - зазначив Загородній.

Він нагадав, що в 1973 році населення країни налічувало всього 3,5 мільйона, з яких 200 тисяч діючої армії, і також потрібно було мобілізувати ще 500 тисяч, тобто фактично довелося б ставити під рушницю практично все чоловіче населення Ізраїлю.

"Крім того, тоді не помітили появи нової зброї на полі бою – протитанкових комплексів, які в Радянському Союзі називали "Малютка". Ними була забезпечена єгипетська армія, і вони у величезних кількостях почали знищувати ізраїльські танки, чого ізраїльтяни не очікували. У плануванні операцій тоді брали участь військові генерального штабу СРСР, тобто люди з бойовим досвідом. Все це - фактори, які показують, що не такий простий противник, який може організувати замасковану атаку", - сказав експерт.

На думку Загороднього, цього разу також могла бути якась маскувальна атака, через що Ізраїль вдалося частково застати зненацька.

"ХАМАС ретельно підготувався, але я впевнений, що Ізраїль з цим впорається", - резюмував він.

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю з сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали відповідні удари по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня.

Представники Служби безпеки Ірану допомогли спланувати раптову атаку ХАМАС на Ізраїль і дали зелене світло для нападу на зустрічі в Бейруті. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними видання, офіцери Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР) працювали з ХАМАС з серпня, щоб розробити повітряний, наземний та морський план вторгнення.

Видання Reuters писало з посиланням на джерела, що ХАМАСу вдалося застати Ізраїль зненацька своєю атакою завдяки ретельній кампанії обману. ХАМАС створив у Ізраїлю враження, що він не готовий до війни.

Племінниця Дональда Трампа Мері заявила, що 45-й президент США міг бути причетний до нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Зокрема, на її думку, Трамп міг розкрити російському керівництву "секрети нацбезпеки" Ізраїлю.

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Ізраїль ХАМАС Тарас Загородній Напад ХАМАС на Ізраїль
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