Моді "кинув" Путіна: відмовився від зустрічі через ядерний шантаж Кремля - Bloomberg

Запланована раніше особиста зустріч прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді з Володимиром Путіним скасована.

Нарендра Моді відмовився від зустрічі з Володимиром Путіним / Колаж УНІАН, Reuters

Ядерні загрози, якими Кремль сипле останнім часом, стали причиною скасування запланованої раніше щорічної особистої зустрічі зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді з Володимиром Путіним.

Про це йдеться в повідомленні Bloomberg з посиланням на джерела в керівництві Індії.

Відзначається, що зустріч, яка традиційно проводиться в грудні, було скасовано, тому що "російський президент пригрозив застосувати ядерну зброю у війні в Україні", заявив агентству високопоставлений індійський чиновник.

"Відносини між Індією і Росією залишаються міцними, але сурмити про дружбу на даному етапі може бути невигідно моді", - розповів співрозмовник агентства.

Bloomberg додає, що це буде другий раз, коли лідери Індії та Росії не зустрічалися віч-на-віч з 2000 року, коли відносини були зведені в ранг стратегічного партнерства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді присоромив главу Кремля Володимира Путіна за війну проти України. Керівнику російської держави нібито стало соромно і він заявив про, мовляв, готовність до миру з Києвом.

За даними журналістів, індійський прем'єр чітко сказав російському президенту, що зараз "не час для війни", оскільки головними проблемами нашого часу є продовольство, добриво і паливна безпека.

"Я знаю, що нинішня епоха - не епоха воєн, і я говорив з вами по телефону про це", - сказав моді Путіну.

Глава Кремля Путін, як стверджує німецьке агентство, після цих слів "стиснув губи, глянув на моді, потім подивився вниз, після чого торкнувся волосся на потилиці".

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