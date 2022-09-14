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Шольц після розмови з Путіним здивував заявою про позицію президента РФ щодо війни в Україні

14 вересня 2022, 22:58

За словами Шольца, поки немає ніяких ознак того, що у Путіна з'являться нові погляди щодо війни.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / president.gov.ua

Президент Росії Володимир Путін досі не вважає помилковим рішення про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"На жаль, я не можу сказати вам, що у Путіна склалося враження, що починати цю війну було помилкою", - сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає The Telegraph.

За його словами, поки немає ніяких ознак того, що у Путіна з'являться нові погляди.

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Під час розмови Шольц закликав Путіна якнайшвидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню і повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України.

Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії по анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані ні за яких обставин.

Розмова Шольца і Путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц півтори години спілкувався по телефону з лідером країни-агресора Володимиром Путіним і закликав негайно вивести війська з України, повідомляє сайт Бундестагу 13 вересня.

Шольц закликав Путіна якомога швидше знайти дипломатичне рішення, засноване на припиненні вогню, повному виведенні російських військ і повазі територіальної цілісності і суверенітету України. Він підкреслив, що будь-які подальші кроки Росії по анексії не залишаться без відповіді і не будуть визнані ні за яких обставин.

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війна в Україні Олаф Шольц війна Росії та України
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