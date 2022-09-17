Путін не зміг захопити всю Україну і змінить цілі війни – Пентагон

Війська Росії провалили план Путіна щодо захоплення України - Пентагон / Колаж УНІАН

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не зміг досягти своєї головної мети - окупації України. Тому він буде змушений змінити цілі війни. Яким буде рішення глави Кремля, наразі незрозуміло. Про це заявив керівник розвідки Міністерства оборони США Скотт Бер'єр.

Як повідомляє AP, провали армії РФ та обмежені ресурси окупантів в Україні чітко продемонстрували ситуацію – головні цілі Путіна реалізувати не вдасться.

"Наразі абсолютно ясно, що він (Путін) не зможе зробити те, що спочатку мав намір зробити", - зазначив Бер'єр.

За його словами, тепер Путін змінюватиме свою мету. З'явиться інше рішення, від якого залежить тривалість війни.

"Він підходить до моменту ухвалення рішення. Яким буде це рішення, ми не знаємо. Але від цього багато в чому залежить, як довго триватиме цей конфлікт", - вважає Бер'єр.

Путін не відмовляється від захоплення України - ЦРУ

Глава Центрального розвідувального управління Девід Коен, навпаки, вважає, що недооцінювати Путіна не можна. Не факт, що він відмовився від своєї ключової мети.

"Я не думаю, що у нас є підстави вважати, що він відійшов від цього", - припустив Коен.

В якості аргументації своїх слів він нагадав натяки Путіна і російських офіційних осіб про можливе застосування ядерної зброї у разі втручання НАТО у війну Москви проти Києва.

"При цьому ми не бачили конкретних доказів планування використання зброї масового ураження", - підкреслив Девід Коен.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять контрнаступальну військову операцію у Харківській області. Звільнені сотні населених пунктів, війська РФ відступили. Глава ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські сили біжать або вглиб фронту, або на російську територію.

Армія України звільнила місто Куп'янськ, який був однією із стратегічних точок логістики військ РФ у Харківській області. Українські військові успішно форсували річку Оскол і вибили звідти російських окупантів.

У розвідці Великобританії відзначили, що тепер фронт проходить річкою Оскол біля адмінкордону Харківської та Луганської областей. ЗСУ продовжують наступати, а у російських окупаційних військ може не вистачити сил, щоб утримати вже Сватове на Луганщині.

Дивіться відео ТСН - армія України продовжує контрнаступ

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