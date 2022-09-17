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Прем'єр Індії публічно насварив Путіна за війну з Україною - глава РФ підібгав губи і опустив голову

17 вересня 2022, 11:11

Путін нібито заявив про готовність "до миру" з Україною.

Прем'єр Індії публічно насварив Путіна за війну з Україною - глава РФ підібгав губи і опустив голову
Путін "задумався" після слів Моді про війну Росії проти України - ЗМІ/ Колаж УНІАН, Reuters

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді присоромив главу Кремля Володимира Путіна за війну проти України. Керівнику російської держави нібито стало соромно і він заявив про, мовляв, готовність до миру з Києвом.

Як повідомляє Reuters, зустріч моді і Путіна пройшла 16 вересня в кулуарах саміту Шанхайської організації співробітництва, який пройшов в Узбекистані.

За даними журналістів, індійський прем'єр чітко сказав російському президенту, що наразі "не час для війни", оскільки головними проблемами нашого часу є продовольство, добриво і паливна безпека.

"Я знаю, що нинішня епоха – не епоха воєн, і я говорив з вами про це у телефонній розмові", - сказав Моді Путіну.

Глава Кремля Путін, як стверджує німецьке агентство, після цих слів "підібгав губи, глянув на Моді, потім подивився вниз, після чого торкнувся волосся на потилиці".

Далі Путін нібито заявив, що він, мовляв, готовий до миру з Україною.

Путін просить перемовин з Україною

Президент РФ Володимир Путін 16 вересня на саміті Шанхайської організації співробітництва зробив заяву про те, що він нібито готовий до перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Однак Зеленський, за його словами, нібито відмовляється від предметного діалогу.

"Так вони ж відмовляються! Зеленський же оголосив! Публічно сказав - не знаю де, але публічно - що він не готовий і не хоче розмовляти з Росією", - сказав керівник держави-агресора.

За словами президента держави, яка сама напала на Україну, Київ, мовляв, не хоче перемовин, а прагне вирішити питання з Росією військовим шляхом.

"На жаль, тільки протилежна сторона, керівництво України заявило про відмову від перемовного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своїх цілей військовим шляхом, як вони кажуть, на полі бою", - "поскаржився" Путін.

Примітно, Путін визнав контрнаступ ЗСУ і несподівано припустився формулювання "в Україні" замість "на", як він зазвичай говорить в руслі російської пропаганди.

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Інші новини:

ШОС Володимир Путін Нарендра Моді війна Росії та України
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