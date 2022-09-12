Путін набирає тисячі найманців і планує новий етап війни - Грозєв

Кожній державній корпорації і олігарху в РФ наказано створити ПВК.
Президент РФ Володимир Путін наказав великим держкорпораціям створювати приватні військові компанії, щоб посилити збройну агресію проти України.
Як пише журналіст-розслідувач Христо Грозєв у своєму Twitter, Кремль має намір почати "новий етап боїв" в середині осені-2022.
Він пояснив, що Путін наказав кожній урядовій корпорації і кожному своєму олігарху створити власну ПВК.
"Він каже, що всі (невдачі РФ в Україні. - Ред.) через корупцію і некомпетентність в армії. Але знову-таки дуже оптимістично, каже, що кожній державній корпорації і олігарху наказано створити ПВК для "нового етапу в жовтні", - написав Грозєв.
У свою чергу військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в ефірі Еспресо уточнив, що "путінський режим може мобілізувати на війну з України 300-400 тис.росіян, одурманених пропагандою РФ".
"Ви не уявляєте життя в російській глибинці — це напівзруйновані міста і села. У цьому житті є тільки горілка і одна мета — померти за Росію. Таких людей 300-400 тис.знайдеться. Крім того, щодня підростає 2-3 тис.росіян, які досягають 18-річного віку", – додав Притула.
Раніше повідомлялося про те, що окупанти "ЛНР" мають намір оголосити про початок "масової" мобілізації.
За інформацією розвідки, в окупованому Сватовому на Луганщині так званий "глава ЛНР" Леонід Пасічник анонсував початок масової мобілізації.
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