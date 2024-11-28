Під прізвищем небіжчика: ЗМІ про деталі поїздок до Європи позашлюбної дочки Путіна

Ключове:
- Таємна дочка Путіна ховається під прізвищем Руднова
- Вона також літала в ЄС під прізвищем Розова
Позашлюбна дочка диктатора РФ Володимира Путіна, з посиланням на дані з витоків російських баз даних, живе під прізвищем Руднова.
Як підтверджує "Агентство", посилаючись на дані з витоків російських баз даних, у системі "Сирена Тревел" було знайдено квитки, які 2021 року купила Єлизавета Олегівна Руднова з тією самою датою народження, що в Єлизавети Кривоногих.
Крім того, під час бронювання використовувався той самий номер телефону, який був у Єлизавети Кривоногих. У інших абонентів цей номер підписаний як "Розова Єлизавета Володимирівна", "Розова Луїза Володимирівна"; Луїза Розова - псевдонім, який дівчина використовувала раніше.
Згідно з даними, що просочилися з прикордонної бази "Кордон", Кривоногих востаннє літала за кордон (у Париж) під прізвищем Розова 26 травня 2021 року, а вже в серпні вона літала по Росії як Руднова.
Що відомо про Руднова
Олег Руднов, який "подарував" Єлизаветі прізвище та по батькові, - петербурзький медіаменеджер і давній друг Володимира Путіна, який помер 2015 року.
Як писали ЗМІ, сім'я Руднових неодноразово виконувала делікатні доручення в інтересах Путіна, зокрема займалася купівлею нерухомості для матері Єлизавети, Світлани Кривоногих, та інших родичів.
Про третю доньку Путіна та її матір стало відомо 2020 року, коли ЗМІ випустили розслідування про Світлану Кривоногих та її активи.
Як повідомляв Главред, у РФ розкрили деталі особистого життя Путіна. Михайло Рубан розповів про роман Володимира Путіна і Світлани Кривоногих.
Раніше Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина у своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, що ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.
Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.
Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його доньок - Марію та Катерину.
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Хто такий Володимир Путін?
Володимир Путін — президент Російської Федерації, однак Україна і низка інших країн світу не визнають легітимності виборів 2024 року у РФ.
Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну, що почалося 24 лютого 2022 року. Вторгнення, яке засудила Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, призвело до введення нових санкцій проти Росії та її часткової міжнародної ізоляції та викликало валютну кризу в Росії. Воєнним злочинцем Путіна визнали Сенат США (одноголосно), Сейм Польщі. Євросоюз, а також США, Японія та низка інших країн ввели особисто персональні санкції проти Путіна.
17 березня 2023 року Міжнародним кримінальним судом у Гаазі було видано ордер на арешт Володимира Путіна за звинуваченням у незаконній депортації українських дітей під час вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.
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