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Під прізвищем небіжчика: ЗМІ про деталі поїздок до Європи позашлюбної дочки Путіна

Олексій Тесля
28 листопада 2024, 02:30
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Єлизавета Кривоногих востаннє літала за кордон (у Париж) під прізвищем Розова.
Кривоногих, Розова
/ Колаж соцмережі, фото: сайт Кремля, Проєкт

Ключове:

  • Таємна дочка Путіна ховається під прізвищем Руднова
  • Вона також літала в ЄС під прізвищем Розова

Позашлюбна дочка диктатора РФ Володимира Путіна, з посиланням на дані з витоків російських баз даних, живе під прізвищем Руднова.

Як підтверджує "Агентство", посилаючись на дані з витоків російських баз даних, у системі "Сирена Тревел" було знайдено квитки, які 2021 року купила Єлизавета Олегівна Руднова з тією самою датою народження, що в Єлизавети Кривоногих.

відео дня

Крім того, під час бронювання використовувався той самий номер телефону, який був у Єлизавети Кривоногих. У інших абонентів цей номер підписаний як "Розова Єлизавета Володимирівна", "Розова Луїза Володимирівна"; Луїза Розова - псевдонім, який дівчина використовувала раніше.

Згідно з даними, що просочилися з прикордонної бази "Кордон", Кривоногих востаннє літала за кордон (у Париж) під прізвищем Розова 26 травня 2021 року, а вже в серпні вона літала по Росії як Руднова.

Що відомо про Руднова

Олег Руднов, який "подарував" Єлизаветі прізвище та по батькові, - петербурзький медіаменеджер і давній друг Володимира Путіна, який помер 2015 року.

Як писали ЗМІ, сім'я Руднових неодноразово виконувала делікатні доручення в інтересах Путіна, зокрема займалася купівлею нерухомості для матері Єлизавети, Світлани Кривоногих, та інших родичів.

Скріншот
/ Скриншот

Про третю доньку Путіна та її матір стало відомо 2020 року, коли ЗМІ випустили розслідування про Світлану Кривоногих та її активи.

Як повідомляв Главред, у РФ розкрили деталі особистого життя Путіна. Михайло Рубан розповів про роман Володимира Путіна і Світлани Кривоногих.

Раніше Єлизавета Кривоногих публікувала провокаційне відео. Дівчина у своєму Instagram показала відео, на якому знялася в розстебнутій сорочці на голе тіло, що ледь прикриває груди. Кривоногих на відео позувала без ліфчика.

Водночас вона акцентувала увагу на масивному, можливо, золотому ланцюжку на шиї.

Як відомо, в офіційній біографії Путіна згадується тільки про двох його доньок - Марію та Катерину.

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