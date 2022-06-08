Світу загрожує глобальна катастрофа в 2023 році: названо основну проблему

Голова Конференції ООН з торгівлі та розвитку експорту Ребекка Грінспен заявила, що продовольча криза без повернення на світові ринки сільгосппродукції та добрив з Росії та України загрожує катастрофою глобального масштабу в 2023 році.

"Поточна продовольча криза може швидко обернутися продовольчою катастрофою глобального масштабу в 2023 році. Ціни на енергоносії зросли, і обмеження на експорт добрив з Чорноморського регіону призвели до того, що ціни на добрива ростуть швидше цін на їжу", - сказала вона.

Грінспен зазначила, що якщо війна продовжиться і високі ціни на зерно і добрива збережуться до наступної посівної, то нинішня криза може поширитися на інші основні сільськогосподарські культури, зокрема рис, що позначиться на мільярдах людей.

Представник ООН підкреслила, що для запобігання такого розвитку подій необхідно повернути на світові ринки продовольство з України, а також продовольство і добрива з Росії.

"Відновлення поставок добрив, забезпечення доступу до них малих фермерських господарств, підтримка повсюдної пропозиції будуть критично важливими протягом наступних 18 місяців", - додала вона.

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РФ викрадає українське зерно

У Херсонській області окупанти спустошили один з елеваторів, вкрали звідти все зерно і вивезли його через захоплений Крим на територію Росії. Практично на всіх окупованих територіях фіксуються грабежі фермерів.

Раніше росіяни вкрали з Бердянського морського порту 5 українських кораблів із зерном. На цих кораблях було кілька десятків тонн зерна. Існують побоювання, що вони "пішли" в напрямку РФ.

Крім того, окупанти роблять все, щоб зірвати посівну кампанію. Військові РФ танками і важким озброєнням руйнують зерносховища, тиснуть зерно і змішують його з землею.

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