Розстріляні, побиті, заморені голодом: експертиза встановила точні причини смерті ірпінців

Частина знайдених в Ірпені останків людей у такому стані, що неможливо навіть визначити стать.
На судово-медичну експертизу для визначення причин смерті були відправлені 290 тіл людей, які загинули в Ірпені під час російської окупації.
Серед них 161 загиблий чоловік, 73 жінки і одна дитина. Ще 55 останків людей у такому стані, що стать визначити неможливо. Про це розповіла генпрокурор Ірина Венедіктова під час брифінгу 3 травня.
Вона зазначила, що експертиза ще триває і завершена лише частково. Проте вже є результати по тих тілах, які встигли перевірити.
"Причиною смерті 55 осіб є осколкові поранення, 40 – вогнепальні. Стосовно 5 осіб підтверджено, що причиною смерті є черепно-мозкові травми і навіть вплив голоду. 210 тіл потребують для встановлення причин смерті додаткових гістологічних експертиз", – сказала Венедіктова.
Також генпрокурор розповіла, що правоохоронці допитали 228 свідків – мешканців Ірпеня, які не змогли евакуюватися і були свідками звірств, які чинили у місті російські окупанти.
Нагадаємо, лікар з Ірпеня пояснив, чому не варто поки повертатися у звільнені селища в Київській області – населені пункти зіткнулися з новими проблемами – це боєприпаси, тварини зі зміненою поведінкою і погана вода.
Раніше повідомлялося, що в Ірпені двоє мародерів кинули гранату в жінок, які на них поскаржилися. Стан однієї жінки після вибуху критичний.
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