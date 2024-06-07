Мирна угода та участь РФ: у Швейцарії зробили заяву щодо Саміту миру

Саміт миру - це крок до подальших перемовин, для дискусії потрібні дві сторони конфлікту, сказала журналістам президентка Швейцарії Віола Амхерд.

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Мирної угоди за підсумками Саміту миру не буде - Швейцарія / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay

Країна-агресор Росія може взяти участь у конференції, яка відбудеться за підсумками Саміту миру. Про це заявила президентка Швейцарії Віола Амхерд.

Як повідомляє ZDF, вона сказала про те, що Саміт миру - крок до подальших перемовин.

"Нам зрозуміло, що ми не підпишемо мирну угоду наприкінці конференції", - вважає Амхерд. відео дня

Також Віола Амхерд наголосила, що для досягнення угоди потрібно, щоб обидві сторони війни були за столом перемовин.

Коротко про Саміт миру в Швейцарії / Інфографіка: Главред

Саміт миру у Швейцарії - головні новини за темою:

За підсумками Саміту миру Україна розраховує на комюніке, де буде прописано вирішення проблем, на яких акцентує увагу Київ, сказав Володимир Зеленський. Потрібно узгодити заснований на формулі України план перемовин і згодом вести дискусії на базі цього документа з РФ.

У Швейцарії заявили, що на Саміті миру 15-16 червня обговорюватимуть три ключові питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та повернення викрадених дітей. У Берні вважають, що згодом питання обговорюватимуть і з російськими представниками.

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії. За його словами, йдеться не про мирні перемовини, а демонстрацію Росії, що Статут ООН і міжнародне право все ще працюють.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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