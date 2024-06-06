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Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

Юрій Берендій
6 червня 2024, 17:34
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Шольц наголосив, що ціль Глобального мирного саміту у швейцарії полягає в тому, щоб продемонструвати РФ, що Статут ООН і міжнародне право досі діють.
Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії
Шольц розкрив основні цілі мирного саміту у Швейцарії / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав основні цілі проведення Глобального саміту миру, який відбуться в середині червня у Швейцарії. Про це повідомляє видання Tagesschau.

"Там не буде мирних переговорів. Ми все ще далекі від цього, доки Росія вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою", - сказав Шольц у своїй урядовій заяві в Бундестазі.

За його словами, ціль проведення Глобального саміту полягає в залученні країн з усього світу, щоб продемонструвати Росії, що Статут ООН та міжнародне право діють.

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"Росія повинна вивести свої війська з України. Бундесвер має бути посилений і Україні має бути надана допомога. Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає "нічого наївного чи негідного"", зазначив він.

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії
Основні цілі Глобального саміт миру у Швейцарії / Главред

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо

15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів.

"Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави.

На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини.

Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Глобальний саміт миру в Швейцарії - яка ціль Саміту миру

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Саміт миру в Швейцарії спрямований на відкриття шляху для залучення представників Росії до майбутніх переговорів після укладення угод щодо ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення викрадених дітей. Про це йдеться у проекті документа, який опублікований у Bloomberg.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував інформацію про те, що президент США Джо Байден не візьме участь у глобальному Саміті миру, ініційованому Володимиром Зеленським.

Під час візиту до Росії, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про участь своєї країни в Саміті Миру у Швейцарії.

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